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PUEYRREDON, Martín Honorio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PUEYRREDON, Martín Honorio. - Viajero incansable, ejemplo de entrega a los demás. Agradecemos a Dios por tu increíble vida. Te despedimos con gran amor hoy, a las 11, en Memorial. Tati, Miky, Santi y Delfi.
✝ PUEYRREDON, Martín Honorio, q.e.p.d. - Fue un placer tenerte como hermano. Hasta pronto. Dolores.
✝ PUEYRREDÓN, Martín Honorio, q.e.p.d. - Anita y Panchito, Mercedes y Doc, sus hijos y nietos despiden al querido Martín. Gracias por tanto. Te recordaremos siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
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