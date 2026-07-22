SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PUEYRREDON, Martín Honorio. - Viajero incansable, ejemplo de entrega a los demás. Agradecemos a Dios por tu increíble vida. Te despedimos con gran amor hoy, a las 11, en Memorial. Tati, Miky, Santi y Delfi.

✝ PUEYRREDON, Martín Honorio, q.e.p.d. - Fue un placer tenerte como hermano. Hasta pronto. Dolores.

✝ PUEYRREDÓN, Martín Honorio, q.e.p.d. - Anita y Panchito, Mercedes y Doc, sus hijos y nietos despiden al querido Martín. Gracias por tanto. Te recordaremos siempre.

Avisos fúnebres

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