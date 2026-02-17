SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PURICELLI, Martín A., Dr., q.e.p.d., 12-2-2026. - Silvina Fernández Verstegen y Flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de un gran ser humano y profesional ejemplar, que se destacó siempre por la pasión y el compromiso que ponía en todo lo que realizaba. Lo recordaremos con un gran afecto y lo extrañaremos mucho. Acompañamos a sus hijos y a toda su familia en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso.

