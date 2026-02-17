1
PURICELLI, Martín A.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PURICELLI, Martín A., Dr., q.e.p.d., 12-2-2026. - Silvina Fernández Verstegen y Flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de un gran ser humano y profesional ejemplar, que se destacó siempre por la pasión y el compromiso que ponía en todo lo que realizaba. Lo recordaremos con un gran afecto y lo extrañaremos mucho. Acompañamos a sus hijos y a toda su familia en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
- 3
La historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza: la conoció en una panadería, ella no sabía quién era él
- 4
Reforma laboral: el oficialismo busca sesionar este jueves en Diputados y aceptaría modificar el régimen de licencias por enfermedad