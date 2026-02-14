SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Bony, te fuiste joven pero dejaste un ejemplo de vida maravilloso. Viviste siempre fiel y leal a tus principios inquebrantables. Rogamos para que la Virgen te arrope en sus brazos y para que tengas un feliz encuentro con tus queridos padres. Fue un privilegio tenerte en nuestras vidas. Fuiste un verdadero caballero y te admiraremos siempre. Sergio y Dickie.

✝ RADONJIC, Juan q.e.p.d. - Nuestro querido Boni, se despidió jugando al fútbol, su pasión. Gran amigo, excelente jugador y compañero, brillante economista político, gran trabajador. Nos acordaremos de él en cada partido. Sus compañeros del fútbol de los martes y jueves.

✝ RADONJIC, Juan. - Mary Salomón, Susy Chindamo y Flias., abrazan a Josefina y Flia. con muchísimo cariño en este doloroso momento.

✝ RADONJIC, Juan. - Hoy despedimos con inmenso dolor, cariño y profunda sorpresa a nuestro queridísimo Boni. Se fue demasiado pronto, pero nos deja un legado invaluable: el de alguien que sabía escuchar, que sabía argumentar con calidez, que se preocupaba genuinamente por el otro. Nos deja su don de buena persona. Su calidad humana y su amistad incondicional. Fundador de la mesa de la Farola, un espacio de encuentro, reflexión y afecto que nos unió para siempre, y que comenzó hace casi cuarenta años. Lo despedimos con tristeza, pero también con gratitud por todo lo compartido. Tus amigos: Jorge, Buby, Oscar, Eyi, Javier, Gustavo, Ricardo, Edy, Norby, Pedro, Molango, Valentín, Yanki, Miguel, Juan y Pity.

✝ RADONJIC, Juan (Bony) q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Josefina Grossi, sus hijos Alejandro y Barbie Stern, Martina y Pablo Kaloghlian, su nieto León, su hijo Andrés (Chelo), sus hermanas Marina y Sergio Pellecchi, Adriana, su sobrina Olivia, su sobrina nieta Fran, Nicolás Barrella y Mariano Giardino despiden a un gran padre, hermano ejemplar y buen amigo de sus amigos, con enorme tristeza e invitan a despedirlo el domingo 15 de febrero, en el cementerio de la Recoleta. - LÁZARO COSTA, Tel. 5145-7557.

✝ RADONJIC, Juan. - Con tristeza despido a Boni, un señor. Abrazo a Dickie, Adri, y familia con enorme cariño. Ana de Campos

RADONJIC, Juan. - Con inmensa tristeza y mucho afecto despedimos a Boni y acompañamos a su familia. Familia Stern.

RADONJIC, Juan (Boni). - A nuestra queridísima familia amiga, José, Ale, Mati y Chelo, los abrazamos fuerte, y a vos Bonito que sigas iluminándolos desde el cielo. Marilu Di Ciancia, Josefina Flu y Pauli Bietti.

RADONJIC, Juan. - Susa y familia acompañan a Ale, Mati, Chelo, Leon, Barbie, Pake, Adri, Oli y Fran en este momento de dolor. Quienes compartimos tantos años con Boni lo recordaremos como un hombre amoroso, compañero y comprometido con las causas justas. Su recuerdo perdurará en todos los que lo queremos. Descansá en paz, Boni.

✝ RADONJIC, Juan. - Querido Boni, te despedimos con inmenso dolor. Compartimos momentos muy importantes de nuestras vidas, nos acompañamos y apoyamos mutuamente en cada etapa. Te vas demasiado temprano y te vamos a extrañar muchísimo. Claudia y Buby.

✝ RADONJIC, Juan (Boni). - Hermanos y sobrinos de la familia Storani Zavala despedimos con dolor y cariño a nuestro querido amigo de toda la vida. Boni, que estés en paz. Abrazo a la familia Radonjic.

RADONJIC, Juan. - Carmen y Enrique Zuleta Puceiro comparten con inmenso dolor la partida de su querido amigo de toda la vida.

RADONJIC, Juan. - Susana Murgier, Pablo Oscar Pinto, Marisa Murgier y las familias Pinto-Martínez, Pinto-Tarela y Pinto-López lamentamos el fallecimiento de nuestro querido Boni. Disfrutamos los momentos compartidos; lo vamos a extrañar. Acompañamos en este difícil momento a Alejandro, Martina, Chelo y familia.

RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - Su amigo Néstor Landoni y todo el equipo de Consultores del Plata despiden a Juan y acompañan a su familia en este tan duro y doloroso momento.

✝ RADONJIC, Juan (Boni), q.e.p.d. - Hanny y Bauchi, Liliana y Miguel, Graciela y Fito participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Marina, Adriana, Josefina y familias con mucho afecto en su dolor.

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - Enrique, Nina Nosiglia y familia despiden con profundo dolor a Boni, acompañan a Diky y Adriana, y ruegan una oración en su memoria.

✝ RADONJIC, Juan, (Boni), q.e.p.d. - Eva, Valeria, Charlie y Ricardo Ventosa despiden a su queridísimo amigo. Acompañamos a sus familiares en este tristísimo momento.

RADONJIC, Juan, (Boni) q.e.p.d. - Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido amigo Juan Boni Radonjic. Un excelente y apasionado periodista, una persona con ideales, coraje, humor y un profundo respeto por la amistad. Comparto un abrazo con su familia, su gran equipo de El Economista, sus amigos, colegas y todos los que hoy lo despedimos con tristeza. Dante Sica.

RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - Gonzalo Rovegno (a.), Graciela, Belén, Augusto y Julio abrazan con cariño a Alejandro, Chelo, Martina y su familia, rezando oraciones en memoria del querido Boni.

RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - En Ballero, Luc & Asociados lamentamos profundamente tu partida, te vamos a extrañar mucho.

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - Andrea, Javier, Pía, José y Ramón Madanes rezan por el eterno descanso de su gran amigo Boni y acompañan a sus seres queridos en su dolor.

RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - Marcelo Stubrin (a.) despide con dolor a su querido amigo Boni, abraza a su familia y agradece oraciones en su memoria.

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d. - Mariano Espina Rawson, Marina y sus hijos Victoria, Mariano J. e Inés despiden con enorme tristeza y dolor a su querido amigo Boni, y acompañan a su familia en este difícil momento.

RADONJIC, Juan, (Boni) q.e.p.d. - Ricardo Delgado y su esposa Graciela Bertinotti despiden con profundo dolor a su gran amigo y acompañan a Alejandro, Chelo, Martina y Adriana en este triste momento.

