SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RADONJIC, Juan, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - El personal y todo el equipo periodístico del diario El Economista, El Estadista, El Economista TV y El Economista Digital despiden al Dr. Juan Radonjic, quien fuera su director, con gran pesar. Recordaremos para siempre su motivador liderazgo y la gran empatía que lo caracterizaba. Acompañamos a su familia en este momento de dolor.

