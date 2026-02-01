1
RECONDO, Ariel E.,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RECONDO, Ariel E., q.e.p.d. - Sus compañeros de clase del Florida Day School, Zsolt T.J. Agárdy, Mónica Arueste, Marti Sebess de Franke, Ini Gavaghan, Carlos Ribas Somar, Hanneke Sassen y Beatriz Wertheim, participan con profunda pena su fallecimiento, acompañan con mucho afecto a Analía y sus hijos en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su memoria.
