RICCHERI, Luis María
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RICCHERI, Luis María. - Arnoldo e Isabel Listre despiden con gran pena a su viejo y querido amigo.
✝ RICCHERI, Luis María, q.e.p.d. - Enrique Candioti despide con gran tristeza a su querido amigo y eleva una oración en su memoria.
✝ RICCHERI, Luis María, embajador, q.e.p.d. - La Asociación de Retirados del Servicio Exterior de la Nación participa con pesar el fallecimiento de su colega, socio y miembro de la comisión fiscalizadora del ARSEN y acompaña a su familia en este triste momento.
✝ RICCHERI, Luis María, Emb., q.e.p.d. - Rogelio Pfirter despide con tristeza a su amigo y colega y acompaña a su familia.
✝ RICCHERI, Luis María, embajador, q.e.p.d. - Jorge Riaboi lo despide con gran afecto.
✝ RICCHERI, Luis María, embajador, q.e.p.d. - Sus colegas y amigos del grupo de La Biela: María Esther Bondanza, Eduardo Airaldi, Sebastián Brugo Marcó, Horacio Chalián, Marcelo Colombo Murua, Alberto Daverede, Enrique de la Torre, Santos Goñi Marenco, Eduardo Mallea, Rodolfo Martin Saravia, Hernán Massini Ezcurra, Julio Miller, Joaquín Otero, Hernán Plorutti y Raúl Ricardes despiden a Luis María con mucho cariño y acompañan a su mujer e hijos en este triste momento.
✝ RICCHERI, Luis María, embajador, q.e.p.d. - Martín F. Barrantes despide con profunda tristeza a su querido amigo de toda la vida.
Aviso publicado en la edición impresa
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