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RÍPODAS, María Raquel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RÍPODAS, María Raquel, q.e.p.d., 14-12-38 - 17-7-2026. - Sus hermanos Blanca Lidia, Paula Graciela y Ricardo Rípodas, su hermano político, sus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos participan con mucho cariño y tristeza su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Marita recibió los últimos sacramentos católicos días antes de fallecer, administrados por un sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Se agradece el cálido acompañamiento que familiares y amigos nos están brindando en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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