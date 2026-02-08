LA NACION

RIVERO Y HORNOS, Sonia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RIVERO Y HORNOS, Sonia. - Cristina de Colombo y familia la despiden con todo cariño.

RIVERO Y HORNOS, Sonia, q.e.p.d. - Edith y Francisco Devoto; sus hijos Mauricio, Silvina y María Edith y nietos despiden a Sonia, entrañable amiga de mucho tiempo, y abrazan con amor a Manucho, Corina, Peta y familia.

RIVERO y HORNOS , Sonia de, q.e.p.d. - Beba Goraber y Chelita García León despiden con mucha tristeza a su querida amiga Sonia y acompañan a su amigo de toda la vida, Manucho, junto a sus hijos y nietos.

RIVERO y HORNOS, Sonia de, q.e.p.d. - Margarita Cámpora Michel, hijos y nietos despiden a la querida Sonia y acompañan a la familia Rivero en su dolor.

