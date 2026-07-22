1
SACHERI, Lucrecia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SACHERI, Lucrecia, falleció en Florida, USA, el 20-7-2026. - Su padre Raúl Sacheri y Elsa Torres, sus hermanas Victoria y Delfina, su cuñado Jorge Guglielmone, sus sobrinos Martina, Sofía y Josefina Guglielmone, Sol y Simón Aguirre Saravia la despiden con gran tristeza y acompañan a Nikki y Ariel Barco con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un ferry se hundió en minutos frente a Guyana con más de un centenar de pasajeros: al menos 41 muertos
- 3
Comenzó la construcción de la megamuralla submarina para crear el puerto automatizado más grande del mundo
- 4
Inocencia fiscal: las claves del proyecto que presentará Caputo para incentivar el uso de los “dólares del colchón”