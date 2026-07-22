SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SACHERI, Lucrecia, falleció en Florida, USA, el 20-7-2026. - Su padre Raúl Sacheri y Elsa Torres, sus hermanas Victoria y Delfina, su cuñado Jorge Guglielmone, sus sobrinos Martina, Sofía y Josefina Guglielmone, Sol y Simón Aguirre Saravia la despiden con gran tristeza y acompañan a Nikki y Ariel Barco con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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