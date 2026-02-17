SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SAENZ VALIENTE, José María q.e.p.d. - Tu mujer Claudia García Hamilton. Tus hijos Ignacio y Julieta Barrionuevo, Mariana y Damián Baratta, Agustín y Teresa Allievi Otaegui, Luz y Federico Boerr, Santiago y Shaelyn Gambino Morrison y María y Marco Rooks. Tus nietos Iñaki, Bautista, Tomás, Candelaria, Constantina, Josefina, Francisco, Elena, Aurelia, Clotilde, Germán, Otto, Mateo y Luca. Tu bisnieta Juana y tus fieles colaboradores Charo, Leo, Sebastián y Marcela te despedimos con enorme cariño, recordándote siempre como marido, padre, abuelo ejemplar y cariñoso patriarca de la familia. Te vamos a extrañar muchísimo. Invitamos a despedirlo mañana, miércoles 18, en Jardín de Paz desde las 12 a las 15 hs. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557.

✝ SAENZ VALIENTE, José María q.e.p.d. - Querido primo y hermano del alma. José María y Bernardita Martinez Vivot, sus hijos José María, Bernardita, Bárbara (a) y Felicitas, sus hijos políticos y sus nietos lo despiden con enorme cariño. Te vamos a extrañar.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. – Mario y Stella García Pintor y sus hijos Marina, Gerardo y Tomás despiden con mucho cariño a su gran amigo José María, que siempre estará en sus corazones. Un beso y un abrazo para Claudia y todos sus hijos. Piden una oración en su memoria.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Fernando Vilarullo y sus hijos Agustina, Patricio, María y Sancho lo despiden con cariño y acompañan a la querida Claudia y a sus hijos, rogando una oración en su memoria.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Sol Rupar y Fernando Rosin, Iña, Bau y Toto Sáenz Valiente despiden a Joselete con todo amor. Siempre estará con nosotros. Rogamos una oración en su querida memoria.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, Dr., q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. - Telecom Argentina participa su fallecimiento, acompaña a su familia en su dolor y ruega una oración por su eterno descanso.

✝ SAENZ VALIENTE, José María. - Eduardo, Laura y Vicky Cassese acompañan a Claudia y sus hijos con mucho cariño y dolor.

✝ SAENZ VALIENTE, José María. - Sandra y Carlos, Cristina, March y Jaime, Ana Inés y Santiago, Silvia y Carlos, Ana Lía y Alberto y Magda y Martín acompañan a Claudia y los chicos con muchísimo cariño.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Sandra Galimberti y sus hijos Matías y Annika Bourdieu, Damián e Inés Bourdieu y Barbara y Pablo Cañellas acompañan a Claudia y a toda la familia con inmenso cariño.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - José María Méndez Acosta (p) y Dina Mahiques, junto a sus hijos José María, Dolores y Carolina acompañan a Claudia, Ignacio, Mariana, Agustín, Luz, Santiago y María en este triste momento.

✝ SAENZ VALIENTE, José María (h.), volvió a la casa del Padre el 16-2-2026. - Tu amistad incondicional y tu solidaridad, es el legado que nos dejas a todos los que te conocimos. Lula Romero y Juan María Aberg Cobo, sus hijos Chino, Bauti y Zelmi, y Peri Romero, te decimos hasta pronto y acompañamos a Claudia, hijos y nietos en este momento.

✝ SAENZ VALIENTE, José María (h.) q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. - Eduardo J. Romero y Debora Filardi y, sus hijos Eduardo M., Javier, Malena y Maria acompañan a Claudia y sus hijos y despiden al querido Ruso con el cariño de tantos años compartidos.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Juan y Luz Ortiz de Rosas y familia despiden con tristeza a su gran amigo José María y abrazan a Claudia y su querida familia.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Acompañamos con cariño a la querida Claudia e hijos. Rezamos por José María. Crisa y Cachorro Lago.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - La familia de Green Armor acompaña a la familia Sáenz Valiente y les desea paz en este momento difícil.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Carlos Gorosito, su esposa y sus hijos acompañan al querido Verde, en este doloroso momento en el que despide a su padre a quien tanto respetaba y admiraba.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Diego Pais Touceda y familia despiden con gran pena al querido José María, y acompañan a su esposa Claudia, a sus hijos Ignacio, Mariana, Agustín, Luz, Santiago y María en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Mario Rupar, Lillia Castañeda con sus hijos Sol y Fer, Connie y Tuly y Santiago y José, sus nietos Iña, Bau, Toto, Joaco, Pipe, Cami, Nacho, Martu y Fran despiden al querido José María con todo cariño, sabiendo que ya está en los brazos de la Virgen y ruegan una oración en su memoria.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Mario y Dolores Soldati, Sebastián y Yésica Cruzado y Felipe y Catalina Tombeur acompañan a toda la familia Sáenz Valiente en tan triste momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Con profunda tristeza acompañamos a Claudia, a sus hijos y a toda la familia en este momento de dolor. Abrazamos con enorme cariño a nuestros queridos amigos Verde y Julieta, compartiendo su pena y elevando una oración por su eterno descanso. Martín Estanislao Gorosito y Victoria Goñi Trotti.

