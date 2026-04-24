SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SALSE, Nilda E. de (Nini), q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Virrey del Pino 1739 participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos, nietos y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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