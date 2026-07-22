SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SAMPAIO, Rosa May, q.e.p.d. - Valeria Martelli y sus hijos despiden a su querida amiga con el cariño de siempre. Una vida juntas, te estamos extrañando. Acompañan a Rapha, Mina, Charly y Pedrinho en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

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