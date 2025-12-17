SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SCARLATTO, Ana Teresa, q.e.p.d., falleció el 16-12-2025. - Tu hermano Ángel, Verónica; y tu sobrino Luiggino, te vamos a extrañar con todo el dolor del alma; te despediremos hoy a partir de las 13 en Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa