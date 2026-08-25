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SCHIAPPAPIETRA, Paula
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SCHIAPPAPIETRA, Paula, q.e.p.d. - Paula de nuestros corazones, vamos a extrañarte y recordarte siempre con alegría. Fueron tantos momentos compartidos. Acompañamos a Caly, María, Tomás, Vicky, Inesita y Diego con todo nuestro amor. Andrea Ruiz, Jazmín y Rocío García Simón.
✝ SCHIAPPAPIETRA, Paula, q.e.p.d. 24-8-2026. - Silvia, Gigi, Pit , Agus y Tomás, Carlos, Inés, Delfina y Beltrán Pirolo despiden a Paula, deseando que brille para ella la luz que no tiene fin.
Aviso publicado en la edición impresa
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