† SERRA, Patricia, q.e.p.d. - En nombre de toda la organización, gerentes y empleados de Gerardo Ramón y Cía. expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de Patricia y los acompañamos en este difícil momento.

† SERRA, Patricia, q.e.p.d. - Alberto Berdaner, Luis Vazquez y Marcela Danza acompañan a la familia en este momento de dolor.

† SERRA, Patricia, q.e.p.d. - Sus hijos Felipe, Tomás y Francisca, su compañero Diego, sus hermanos Gerardo Pablo y Fernando, sus sobrinos Mateo, Lucas, Agustín, Antonia y Justo y su primo Federico despiden con profundo amor a Pato y ruegan una oración en su memoria.

