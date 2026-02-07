LA NACION

SICARDI, Carlos Francisco

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SICARDI, Carlos Francisco, Cnel. (R),, volvió a la casa del Padre el 6 de febrero de 2026. - Su mujer, Cristina; sus hijos María del Rosario y Santiago Obregón, Carlos Francisco y Julieta Riobó, Roberto, Ignacio y Magdalena Méndez, Matías e Inés Restelli y Mariano y Lucía Arnaude; sus nietos Rosarito y Matías, Santi y Clara, Vicky y Santi, Francisco y Meri, Rodri y Clara, Constanza, Ignacio, Francisco y Mechi, Agustín y Maggie, Tomás y Loli, Joaquín, José, Pedro, María, Teresita, Catalina, Benjamín, Juana, Itatí, Isabel y Ana; sus bisnietos Facu, Clari, Juan Cruz, Pipe, Pili, Salvador y Mateo; sus hermanos Robert e Irma, lo despiden con todo su amor, rogando por su alma y agradeciendo a Dios el don de su vida para todos.

SICARDI, Carlos Francisco, CR (R) q.e.p.d., falleció el 6-2-2026. - La Promoción 86 CMN participa con pesar su fallecimiento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Podrían llegar 10.000 autos de EE.UU. sin pagar arancel
    1

    Podrían llegar 10.000 autos de EE.UU. sin pagar arancel tras el acuerdo

  2. Rosa Rodríguez: su larga preparación para Pasapalabra y el sueño que la une a la Argentina
    2

    Rosa Rodríguez: su larga preparación para el histórico triunfo en Pasapalabra España y el sueño que la une a la Argentina

  3. En el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado
    3

    Un pasivo de $200.000 millones: en el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado

  4. Las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero
    4

    Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero