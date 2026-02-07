SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SICARDI, Carlos Francisco, Cnel. (R),, volvió a la casa del Padre el 6 de febrero de 2026. - Su mujer, Cristina; sus hijos María del Rosario y Santiago Obregón, Carlos Francisco y Julieta Riobó, Roberto, Ignacio y Magdalena Méndez, Matías e Inés Restelli y Mariano y Lucía Arnaude; sus nietos Rosarito y Matías, Santi y Clara, Vicky y Santi, Francisco y Meri, Rodri y Clara, Constanza, Ignacio, Francisco y Mechi, Agustín y Maggie, Tomás y Loli, Joaquín, José, Pedro, María, Teresita, Catalina, Benjamín, Juana, Itatí, Isabel y Ana; sus bisnietos Facu, Clari, Juan Cruz, Pipe, Pili, Salvador y Mateo; sus hermanos Robert e Irma, lo despiden con todo su amor, rogando por su alma y agradeciendo a Dios el don de su vida para todos.

✝ SICARDI, Carlos Francisco, CR (R) q.e.p.d., falleció el 6-2-2026. - La Promoción 86 CMN participa con pesar su fallecimiento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa