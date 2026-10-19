SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAHAN, Jorge Ángel, q.e.p.d., falleció el 15-10-2026. - El Consorcio de Propietarios Las Torres del Libertador participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa