SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ THIBAUD, Michel Huberto, q.e.p.d. - Sus consuegros Marcelo J. Moreno y Carola Crotto; sus hijos Paz y Leopoldo Hantusch, Celedonio y María Elena Bramatti, Nicanor y Verónica Guerrero, Damasia y Nicolás Thibaud, Benjamín y Luisa Algorta, Camilo y Paz Merea, Isidro y Agustina Gatica, y Segundo Moreno Crotto, y sus nietos abrazan a María Teresa y a toda la familia y ruegan una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa