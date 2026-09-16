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THIBAUD, Michel Huberto,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

THIBAUD, Michel Huberto, q.e.p.d. - Sus consuegros Marcelo J. Moreno y Carola Crotto; sus hijos Paz y Leopoldo Hantusch, Celedonio y María Elena Bramatti, Nicanor y Verónica Guerrero, Damasia y Nicolás Thibaud, Benjamín y Luisa Algorta, Camilo y Paz Merea, Isidro y Agustina Gatica, y Segundo Moreno Crotto, y sus nietos abrazan a María Teresa y a toda la familia y ruegan una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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