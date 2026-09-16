SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ THIBAUD, Michel, q.e.p.d. - Azul Pueyrredon y Ezequiel Fanelli Evans e hijos acompañan a María Teresa y a sus primos Thibaud con cariño y piden una oración en su memoria.

✝ THIBAUD, Michel H., q.e.p.d. - Fortunato y Marcela Uriburu de Gómez Romero (as.), junto a sus hijos y nietas, despiden con inmensa tristeza a su cuñado Michel y acompañan a María Teresa y a su lindísima familia con mucho amor, pidiendo una oración en su memoria.

✝ THIBAUD, Michel, q.e.p.d. - La familia Guerrero Campos acompaña a María Teresa y sus hijos con mucho cariño.

✝ THIBAUD, Michel, q.e.p.d. - Cecilia Uriburu, sus hijos y nietos despiden con tristeza a Michel y abrazan con amor a Matu, a todos sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres

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