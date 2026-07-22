SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ URIBURU BELLOUARD, Marcelo, q.e.p.d., 20-7-2026. - Su hermana Alina y Luis Ballve, sus hijas y nietos participan con tristeza su fallecimiento.

✝ URIBURU BELLOUARD, Marcelo, q.e.p.d., 20-7-2026. - Teresa Quirno de Uriburu, hijos y nietos lo despiden con mucho dolor.

Avisos fúnebres

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