SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel (Meme) q.e.p.d. - Sus hijos Luisa y Kinco, Federico e Isabel, Victoria y Martín y Ramón y Flor, y sus nietos: Tomás, Sofía, Inés, Tobías y Margarita de Marcos; Isabel, Federico, Elisa, Magdalena, Bautista, Rocío y Trinidad Zorraquin; Milagro, Quinto, Guadalupe, Zenón y Esperanza Pereyra Iraola y Azul, León y Simón Zorraquin, sus nietos políticos y sus bisnietos despiden con mucho amor a una increíble madre y abuela, agradeciendo a Dios por su vida. La despediremos hoy a las 12, en el cementerio Jardín de Paz. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa