VIGIL, Mabel

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel (Meme). - Ramon Zorraquin y sus hijos Azul, Leon y Simon, despiden a su querida madre y abuela, celebrando su vida llena de amor, aventuras y amigos, siempre solidaria, austera y preocupada por los otros.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, q.e.p.d. - Querida tía Meme, gracias por compartir con nosotros su vida de entrega, empuje, generosidad y pasión. Que Dios la tenga en Su gloria junto con todos sus seres amados. Un fuerte abrazo a Luisa, Tolo, Fede y Ramón. Con mucho cariño, Aníbal, María, Caroli, Malena, Santi, Rosi y Sole.

VIGIL de ZORRAQUÍN, Mabel. - Martín y María José Carcavallo acompañan a Ramón y su familia en este triste momento.

VIGIL, Mabel (Meme) q.e.p.d., Los Muñiz, Ema y Heri, Paito y Eugenia, Miguel y Vivi, Negro y Cecilia, Cecilia Ch, Pablo y Miriam, Bernardo E, Irene, Federico y Cecilia despiden con cariño a la querida Meme.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel (Meme). - Los Ángeles de Meme, Estela, Florencia, Nati, Roxana, Rut, Sonia y Vivi despiden a Meme con mucho amor.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel (Meme), q.e.p.d. - La familia de Graciela y Alejandro, amigos de toda la vida, junto a sus hijos Alejandro y Dolores, Tomas y Susan, Ernesto y Teresa y José y Agustina, abrazan con mucho cariño a Luisa, Federico, Victoria y Ramón con sus respectivas familias. La recordaremos siempre.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, q.e.p.d. - Joyce Garland y Flia. despiden con mucho cariño a su querida amiga. Gracias Meme por tanto.

