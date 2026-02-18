LA NACION

VIGIL, Mabel

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel q.e.p.d. - Zelmira de Peralta Ramos y sus hijos despiden a la querida Meme y abrazan con cariño a sus hijos.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel. - Las amigas de Luisa, Ana del Campo, Cynthia Fox, Vicky Lalor, Achi Nicholson, Cristina Parenti, Clara Pasman, Ana Pereyra Iraola y Mechi Roviralta despiden a Meme con muchísimo cariño.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel. - Gloria M. de Williams acompaña a su Flia. en su dolor.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel. - El directorio y todo el equipo de SACFIL despedimos con pesar a Meme, y acompañamos a la familia.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel. - Muy querida Meme, te recordaremos siempre con mucho amor, atesorando en nuestro corazón cada momento compartido. Tus amigos Pucky, Bobby y familia.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, (Meme). - Mariqui Lottero y Flia. despiden a Meme y abrazan a sus hijos con todo cariño.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, q.e.p.d. - Pussy Esteves y sus hijos despiden a la querida Meme con mucho cariño

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, q.e.p.d. - María Susana Azzi (a.) despide con tristeza a la inolvidable Meme y abraza a su querida familia con mucho cariño.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, (Meme), q.e.p.d. - Bernardo, Mercedes y Defina Velar de Irigoyen despiden a Meme y acompañan a Tolo, Ramón y familias en este doloroso momento.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, (Meme), q.e.p.d. - Los Mayorga: Elisa y Uriel O¨Farrell, Santiago y Valerie Dougall, Inés y Oscar Gosio despiden a la queridísima amiga Meme y abrazan a todos los Zorraquin.

VIGIL de ZORRAQUÍN, Mabel, q.e.p.d. - ¡Una vida tan bien vivida! Un fuerte y cariñoso abrazo para toda su familia. Nanés y Luis Otero Monsegur.

VIGIL de ZORRAQUÍN, Mabel, (Meme), q.e.p.d. - Acompañamos con tristeza a Victoria. Sus amigos: Fernando Álvarez de Toledo y María, Francisco Madero y Mercedes, Alejandro Zimmermann y Piedad, Mario Bustillo y Norita. Que Dios lleve a Meme en la palma de su mano.

VIGIL de ZORRAQUÍN, Mabel, q.e.p.d. - Toto y Ana y sus hijos, Mariano y Sole, y Martín y Ale Rodríguez Giesso, y sus nietos despiden a Meme y acompañan a sus hijos y nietos con mucho cariño.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, q.e.p.d. - Marion y Freddy Carlés (as.) con sus hijos despiden con tristeza a Meme y acompañan con mucho cariño a Luisa, Federico, Tolo, Ramón y familias.

VIGIL de ZORRAQUIN, Mabel, (Meme), q.e.p.d. - Mercedes Campos Oris de Roa acompaña con enorme cariño a Tolo, Luisa y Federico y a toda la familia y despide a Meme con cariño y admiración.

LA NACION
