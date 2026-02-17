LA NACION

VIGIL, María Mercedes

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIGIL de ZORRAQUIN, María Mercedes (Meme). - Ernesto y Jacinta van Peborgh y familia despedimos con amor a Meme y acompañamos a los Zorraquin con mucho cariño.

VIGIL de ZORRAQUIN, María Mercedes (Meme) q.e.p.d., 16-1-2026. - Los integrantes de D+, Diego, Edu, Sebas, Carlos, Juanqui, Emilio, Alec, Talo, Ricardo y Sebas, acompañamos con enorme cariño a Fede y a toda su familia en este momento de profundo dolor, recordando a Meme con afecto.

