VIGIL, María Mercedes
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VIGIL de ZORRAQUIN, María Mercedes (Meme). - Ernesto y Jacinta van Peborgh y familia despedimos con amor a Meme y acompañamos a los Zorraquin con mucho cariño.
✝ VIGIL de ZORRAQUIN, María Mercedes (Meme) q.e.p.d., 16-1-2026. - Los integrantes de D+, Diego, Edu, Sebas, Carlos, Juanqui, Emilio, Alec, Talo, Ricardo y Sebas, acompañamos con enorme cariño a Fede y a toda su familia en este momento de profundo dolor, recordando a Meme con afecto.
