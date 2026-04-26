SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ YACOBITTI, Osvaldo. - La familia Alfonsín acompaña a Yaco, Clara y familia en este doloroso momento.

✝ YACOBITTI, Osvaldo, q.e.p.d. - Guillermo Laje participa su fallecimiento y abraza a Emiliano en este difícil momento, expresando sus respetos y acompañamiento para él y toda la familia.

✝ YACOBITTI, Osvaldo, q.e.p.d. - Enrique y Nina Nosiglia, sus hijos Camila y Alexis, Santiago y Manuela, Juan y Magdalena, Hipólito y Paula despiden con profunda tristeza al padre de su entrañable amigo Emiliano, comparten con Clarita, Susana, Chelo y toda la familia el dolor de su partida, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa