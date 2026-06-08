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YRBAS, Ricardo Oscar
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ YRBAS, Ricardo Oscar, Dr., 16-1-50 - 7-6-2026. - De parte de tus hijas Ángeles, Mechi, Rosario y Peke, con mucho amor, que Dios guarde tu eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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