SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZAMPAIO, Rosa May, q.e.p.d. - Ricardo y Fini Braun y sus hijos Ricardo, Marina y Virginia despiden a la cariñosa y muy querida Rosinha y acompañan con amor a Charly, Pedro, Guillhermina y Rapha.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa