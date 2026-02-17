SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de. - Martín Campbell y familia participan el fallecimiento de la querida madrina y saludan con afecto a los Zorraquin.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Bill y Ginny Caragol y familia participan el fallecimiento de su querida Meme y acompañan con mucho cariño a su familia. Recordaremos siempre los lindos momentos compartidos con ella.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de q.e.p.d. - Sus sobrinos Clusellas, Susana y Manolo, Mariana, Jaime y María, Pablo y Ana, Inés y Gustavo, la despiden recordando tantos lindos momentos pasados con ella y abrazan con mucho cariño a sus primos Luisa y Kinco, Federico e Isabel. Victoria y Martín y Ramón en este triste momento.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Luis e Inés Loviscek, hijos y nietos abrazamos a toda la familia Zorraquín y los acompañamos con todo nuestro cariño.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. - Adiós madrina cariñosa y ejemplar. Tu ahijado José de Achával (a.) y Agustina G. Oliver rezan por tu pronto reencuentro con Freddy y acompañan a todos los Zorraquin con mucho cariño.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de (Meme) q.e.p.d. - Los miembros de la comisión directiva de San Andrés Golf Club, su personal y socios participan con dolor el fallecimiento de su entrañable y querida socia y acompañan en este momento de dolor a su familia.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de. - Nora Mascarenhas de Sacerdote y Manuel despiden a Meme, agradecidos por su amistad y gran generosidad.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de q.e.p.d. - Josefina y Jorge Perez Alati abrazamos a Luisa, Federico, Tolo, Ramón y sus familias, acompañándolos en este momento con mucho cariño.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Mariano y Paula Grondona y familia despiden a Meme con todo cariño.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Matías y Sandra Brea e hijos despiden a la inolvidable Meme y abrazan a todos los Zorraquín con mucho cariño.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. - Querida amiga mía, sos irreemplazable, sé que estuviste muy cuidada y querida por tu familia y personal. Me quedan los recuerdos más lindos de haber compartido contigo gran parte de mi vida. Un abrazo enorme para todos. Elsa Monpelat y familia.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Con mucho cariño, respeto y admiración despido a Meme, mi adorada mamá postiza. Paula Correa.

✝ ZORRAQUIN, Mabel Vigil de, q.e.p.d. - Martín Reynal y Graziela Taquini despiden a Meme con gran tristeza y agradecen los lindos momentos compartidos. Abrazan a sus hijos Federico, Lisa, Tolo y Ramón con mucho cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa