escuchar

A siete años de su última visita a la Argentina, Tom Jones anunció su regreso, en el marco de una gira que denominó Tour Ages & Stages, con la que celebra seis décadas de carrera y que es muy probable que sea la última. El concierto del artista de 83 años se realizará el 15 de abril de 2024, en el Movistar Arena . Las entradas estarán disponibles a partir del próximo martes, a las 13, únicamente en el sitio oficial.

“El cantante y artista galés continúa manteniendo su popularidad en todo el mundo, cautivando a las audiencias con sus éxitos que perduran en el tiempo junto a su gran talento y carisma -informa la productora local Fenix, encargada de su próxima actuación en Buenos Aires-. Con una destacada carrera que abarca más de seis décadas, Jones es ampliamente considerado como uno de los cantantes y artistas de grabación más grandes de todos los tiempos, habiendo vendido más de 100 millones de discos y manteniéndose como una figura respetada e influyente en la industria musical. A los 83 años, Jones ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes producidos por Ethan Johns: Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room y Praise & Blame”.

Nacido en la ciudad minera de Pontypridd, en el sur de Gales, Jones abandonó la escuela a una edad temprana y trabajó en varios empleos antes de comenzar su carrera como miembro de una banda local llamada The Senators, para luego formar su propio grupo, Tom Jones and the Squires, con quienes actuó en clubes y bares de la zona. A principios de la década del sesenta, firmó con Decca Records en Londres, lo que dio inicio a una carrera exitosa y diversa, alcanzando la fama internacional con su potente voz y su dinámica presencia en el escenario. Tuvo una larga serie de éxitos, como “It’s Not Unusual”, “What’s New Pussycat?”, “Delilah” y “Green, Green Grass of Home”, que se sumaron a su popular programa de televisión transcontinental de 1969-1971, This is Tom Jones.

A lo largo de su carrera hizo colaboraciones con los artistas más variados: desde Stevie Wonder y Aretha Franklin hasta Van Morrison, Dolly Parton y Ed Sheeran, entre muchos otros. A pesar de ser conocido por sus éxitos, es, ante todo, un artista que siempre conservó su amor por el rhythm and blues.

Por otra parte, Jones ostenta varios pergaminos por su actividad. Es Caballero de la Corona británica, título otorgado por la Reina Isabel II en 2006. Cuenta con múltiples premios BRIT, un Silver Clef Award, el Music Industry Trusts Award y un Hitmaker Award del Salón de la Fama de Compositores de Estados Unidos. También ha actuado en películas como Marcianos al ataque, de Tim Burton.

Tom Jones se presentará por tercera vez en la Argentina Scott Dudelson - Getty Images North America

Además de sus giras anuales, Jones ha seguido activo en la industria como entrenador en The Voice UK y como colaborador en una variedad de eventos y transmisiones, como el 25º Aniversario de MusiCares (homenaje a Bob Dylan) y la 57a. entrega de los Premios Grammy. Su autobiografía reciente, Over The Top And Back, fue un exitoso best-seller y su álbum de 2021, Surrounded By Time, lo convirtió en el hombre de más edad en alcanzar el puesto número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido con un álbum de nuevas canciones, superando de esta forma a Bob Dylan.

“Sir Tom ha consolidado su lugar en la historia de la música como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, atravesando eras y géneros musicales, cruzando divisiones de clase y siendo atractivo para todos los géneros y edades, tanto en lo convencional como en la vanguardia -informa la productora-. Siempre ha estado enfocado en el poder de la canción y el poder de la voz, cualidades que lo han convertido en una verdadera leyenda. A pesar del paso del tiempo, Sir Tom Jones continúa siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la música y su legado sin duda perdurará durante generaciones”.

LA NACION