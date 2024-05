Aumento de la tarifa de subte en junio: cuánto saldrá desde mañana

Escuchar

Como ocurrió cuando se aplicó el incremento anterior, esta semana hubo idas y vueltas judiciales que pusieron en duda la modificación de la tarifa del subte. Pero finalmente, y a pesar de un amparo que hizo lugar una jueza porteña, a partir de mañana los boletos tendrán el segundo aumento del año, que no será el último.

El costo del pasaje pasará de $574 a $650 según lo confirmaron desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a pesar del recurso de amparo que había dado lugar la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario N°4, presentado por diputados, legisladores y dirigentes de diferentes sectores de la izquierda y el socialismo. La misma jueza había frenado y luego autorizado el incremento que el Gobierno aplicó a principios de mes.

La tarifa tendrá un nuevo incremento en agosto, cuando se aplique el tercer tramo, lo que redondeará una suba de 500%, con un boleto que llegará a $757.

El aumento que se aplicará mañana será el segundo del año, pero no el último; en agosto habrá un tercer incremento que redondeará una suba de un 500% Fabian Marelli

Liberatori había dictaminado el lunes la suspensión del aumento del boleto que llevó el monto a los $574 pesos y ordenado que se retrotraiga a $125, el monto anterior. El plazo de la suspensión comenzaría a partir del quinto día que sea notificada la decisión y se extendería hasta el 10 de julio, fecha en la iba a evaluarse nuevamente la situación.

SBASE había adelantado que apelaría el fallo y eso ocurrió a través de una presentación realizada en la Procuración General para seguir adelante con el cuadro tarifario y los incrementos pautados y anunciados en marzo.

El pedido de amparo había sido presentado por la diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman, junto a la legisladora porteña Alejandrina Barry, al ex legislador Patricio Del Corro y al dirigente gremial de trabajadores del subte Claudio Dellecarbonara, todos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Los amparistas argumentaron su pedido al afirmar que “el aumento dispuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires implica perjuicios para los miles de usuarios que utilizan el subte, ya que deberán abonar un cuadro tarifario que resulta violatorio de los derechos y garantías de los usuarios del subterráneo”.

Apuntaron contra el cálculo que realizó el Gobierno porteño para justificar el incremento y afirmaron que no se encuentran debidamente justificados. Los dirigentes políticos sostuvieron que, para aumentar el pasaje, debe haber un cálculo razonable y gastos que tengan que ver con la explotación de subte que así pueda ser justificado.

Con el aumento vigente desde mañana quedará pendiente saber qué pasará con los cinco días de plazo que había estipulado Liberatori para notificar la decisión. Ese período de tiempo terminará la semana próxima, ya con el incremento aplicado al boleto.

Descuentos

Los descuentos para los pasajeros frecuentes seguirán siendo un beneficio. Quienes viajen 20 veces por mes, pagarán un 20% menos a partir del viaje número 21; quienes lo hagan 30 veces, un 30% entre el viaje 21 y el 30; y quienes viajen 40 o más veces, tendrán un 40% de descuento a partir del viaje 41. Así los boletos tendrán un valor de $650 en los primeros 20 viajes; luego, del 21 al 30 costarán $520; del 31 al 40, $455; y a partir del viaje 41, $390.

Una persona que debe viajar de lunes a viernes durante cuatro semanas al menos dos veces por día, para ir y volver del trabajo, el estudio o alguna otra actividad, hará 40 viajes al mes. En los primeros 20 viajes, ahora gastará $13.000; entre el viaje 21 y 30, $5200; y del 31 al 40, $4550. En total, habrá gastado $22.750 en un mes. Luego, desde agosto, con el tercer tramo de aumento los valores cambiarán.

Antes del primer aumento, que llegó el boleto de $125 a $574, la misma jueza había otorgado un amparo, también impulsado por Bregman, para frenar el incremento del boleto. La medida solo fue por 48 horas ya que Liberatori lo dejó sujeto a la documentación que debía presentar SBASE para justificar el incremento. La empresa de gestión estatal realizó el requerimiento de la jueza y la medida cautelar se levantó.

Al igual que la medida adoptada por la misma magistrada hace dos semanas, SBASE cuenta con un plazo para adecuarse y que el boleto no se retrotraiga a los $125. “Durante el plazo de cinco días hábiles administrativos previsto en el punto anterior, SBASE deberá presentar en autos una readecuación de la tarifa al usuario que adopte los criterios de tarifa justa y razonable establecidos en la Ley 4472″, estableció Liberatori.

La jueza, en caso de que la empresa no lo haga, advirtió: “Vencido dicho lapso, en caso de no dar cumplimiento con el punto 2, se procederá sin más a la suspensión lisa y llana de la Resolución 5/SBASE/24″. Es decir, si la compañía no cumple, el pasaje debería costar nuevamente $125. ¿Ocurrirá eso?

