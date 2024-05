La Justicia suspendió el aumento del subte y retrotrae la tarifa a $125

Escuchar

La jueza Elena Liberatori dispuso la suspensión del aumento del boleto de subte, que llevó el monto a los 574 pesos, y ordenó que se retrotraiga a 125 pesos, el monto anterior al incremento, según sentenció este lunes la magistrada. La empresa Subterráneo de Buenos Aires (SBASE) aseguró que apelará el fallo.

El plazo de la suspensión comenzará a partir del quinto día que sea notificada la decisión y se extenderá hasta el 10 de julio de 2024, fecha en la que “se volverá a evaluar la situación”, según estableció la magistrada, titular del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 4 de la ciudad de Buenos Aires.

La diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman, abogada de profesión, presentó el pedido de amparo junto a la legisladora porteña Alejandrina Barry, al exlegislador Patricio Del Corro y al dirigente gremial de trabajadores del subte Claudio Dellecarbonara, todos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), además de pertenecer al FIT.

Los dirigentes argumentaron su pedido al afirmar ante la jueza que “el aumento dispuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires implica perjuicios para los miles de usuarios que utilizan el subte, ya que deberán abonar un cuadro tarifario que resulta violatorio de los derechos y garantías de los usuarios del subterráneo”.

En ese sentido, apuntaron contra el cálculo que realizó el gobierno porteño que lidera Jorge Macri para justificar el incremento y afirmaron que no se encuentran debidamente justificados. Los dirigentes políticos sostuvieron que, para aumentar el pasaje, debe haber un cálculo razonable y gastos que tengan que ver con la explotación de subte que así pueda ser justificado.

La diputada nacional Myriam Bregman Tomás Cuesta - LA NACION

Sin embargo, eso no sucedió para los dirigentes, quienes enumeraron gastos que no tienen relación con la explotación del subte, pero que le serán cargados a los usuarios. Una de ellas, según los legisladores, se trata de facturas de CEMLA Sociedad Anónima por 3,9 millones de pesos mensuales para atención línea Covid 24hs de lunes a domingos en noviembre de 2023. Otra de las que cuestionaron son facturas que contenían 73 estadías cada una en el Automóvil Club Argentino por un monto total de 2,5 millones de pesos.

Segundo freno

Hace dos semanas la misma jueza había otorgado un amparo, también impulsado por Bregman, para frenar el incremento del boleto. No obstante, la medida solo fue por 48 horas, ya que la jueza lo supeditó a que SBASE presente la documentación que justifique el incremento. Como la compañía lo presentó, Liberatori levantó la medida cautelar y el boleto se fue a 574 pesos.

Al igual que la medida adoptada por la misma magistrada hace dos semanas, SBASE cuenta con un plazo para adecuarse y que el boleto no se retrotraiga a los 125 pesos. “Durante el plazo de cinco días hábiles administrativos previsto en el punto anterior, SBASE deberá presentar en autos una readecuación de la tarifa al usuario que adopte los criterios de tarifa justa y razonable establecidos en la Ley 4472″, estableció Liberatori.

La jueza, en caso de que la empresa no lo haga, advirtió: “Vencido dicho lapso, en caso de no dar cumplimiento con el punto 2, se procederá sin más a la suspensión lisa y llana de la Resolución 5/SBASE/24″. Es decir, que si la compañía no cumple, el pasaje volverá a valer 125 pesos.

LA NACION

Temas Subte