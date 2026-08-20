Avanza la desregulación de la VTV en la Ciudad: los talleres mecánicos ya se pueden inscribir para dar el servicio

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires abrió este miércoles la inscripción para los dueños de los talleres mecánicos que estén interesados en sumarse al servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV)

“Oficialmente, terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede anotarse”, sostuvo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Así, el distrito se convierte en el primero del país en liberar el servicio.

Avanza la desregulación de la VTV en la Ciudad: los talleres mecánicos ya se pueden inscribir. X.COM

Meses atrás, la Ciudad modificó el régimen de la VTV luego de que la Legislatura porteña reformara el sistema que estaba vigente y se adhiriera a los cambios planteados a nivel nacional.

El proyecto fue impulsado por La Libertad Avanza (LLA) y contó con el respaldo del oficialismo porteño, la UCR y otros bloques, mientras que el peronismo votó en contra. La nueva ley, la N.º 6963, abrió el sistema a nuevos prestadores, siempre de acuerdo a la normativa vigente, y liberó el esquema de precios.

La nueva normativa estableció que los controles ya no se realizarán únicamente en las plantas oficiales, sino que se podrán efectuar en talleres mecánicos particulares y concesionarias habilitadas. Hasta ahora, la VTV en la Ciudad funcionaba con una red reducida de solo siete centros habilitados.

EMPIEZA LA DESREGULACIÓN DE LA VTV EN LA CIUDAD



Abrimos la inscripción para nuevas estaciones de Verificación Técnica Obligatoria (VTO).



Con esta medida, ampliamos la oferta del servicio: ahora también podrán realizar verificaciones talleres calificados y concesionarias que… — Gabriel Sánchez Zinny (@gzinny) August 20, 2026

Para la inscripción, el Gobierno porteño habilitó una dirección de mail para consultas y envío de documentación: vtv@buenosaires.gob.ar. A partir del 1 de septiembre se habilitará la plataforma en la página oficial del Gobierno de la Ciudad, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Para operar, los nuevos prestadores deberán estar inscriptos en el Registro Único de Talleres habilitados y cumplir con una serie de requisitos técnicos y de control establecidos por la normativa.

Avanza la desregulación de la VTV en la Ciudad: los talleres mecánicos ya se pueden inscribir. Gonzalo Colini

Otros cambios

Con la desregulación, también se modificó el esquema de precios. Hasta ahora, la tarifa de la VTV estaba regulada por el Estado porteño. Con el nuevo régimen, el valor quedará liberado y será definido por cada prestador habilitado. La apuesta oficial es que a mayor cantidad de oferentes, menor sea el costo.

Otro de los cambios centrales está vinculado con los plazos de revisión. La reforma nacional estableció que los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de su patentamiento, en lugar de los cuatro actuales. La revisión seguirá teniendo una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad (hasta hoy ese plazo se reducía a los ocho años).