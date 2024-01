escuchar

Después de la experiencia en la autopista Illia donde se instaló el primer pórtico de lectura inteligente de peaje, la ciudad de Buenos Aires inició los trabajos para levantar las cabinas en el peaje de Parque Avellaneda, sobre la Perito Moreno, donde también se instalará un sistema automático y se eliminarán barreras y el cobro manual.

La obra forma parte del programa Autopistas Inteligentes en un sector de la ciudad por donde transitan cerca de 60.000 usuarios por día. El sistema, a través de un arco inteligente que lee la patente y el sticker del TelePASE, permite a los automovilistas abonar de manera más sencilla y accesible, sin detenerse, sin manipular dinero y solo concentrándose en mantener la conducción.

Los pórticos instalados contarán con distintas cámaras que desde 12 metros de altura pueden captar las patentes de los vehículos y registrar la pasada. La cámara, a través de un láser, toma una fotografía de la patente y mediante una antena buscar el TelePASE para registrar el paso.

La visualización simular cómo quedará la estructura en el peaje Avellaneda de la autopista Perito Moreno, con el pórtico de lectura inteligente en el medio

El pórtico inteligente estará colocado en sentido hacia Provincia. Quienes se dirijan hacia el centro seguirán contando con vías TelePASE y manuales. También quedarán operativas algunas cabinas sentido provincia. Los cambios estarán centrados en las cabinas ubicadas en el centro del peaje sentido hacia provincia que serán reemplazadas por un pórtico de lectura automática.

La obra comenzó hoy y según los plazos previstos culminará en mayo. En el lanzamiento estuvo presente el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa, y al titular de Autopistas Urbanas (AUSA), Carlos Frugoni.

“Hoy es un día importante, casi metafórico, porque seguimos levantando barreras. Y esa es toda una definición del rol que para nosotros tiene que tener el Estado. Esto significa más tecnología para facilitarle la vida a la gente”, afirmó Macri.

El mandatario puso de relieve que la innovación tecnológica no significa pérdida de empleos. Por el contrario, destacó que AUSA “ha reconvertido los roles de 352 trabajadores que seguirán cumpliendo funciones en la empresa en otros puestos, más capacitados y con mayor valor agregado”.

Jorge Macri, junto al titular de AUSA, Carlos Frugoni, y al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, en el inicio de los trabajos en el peaje de Parque Avellaneda

El cambio, sostienen desde el Gobierno, significa un importante paso hacia adelante en cuestiones de seguridad vial ya que con la eliminación de cabinas y barreras se reducirán las congestiones en las horas pico, el tránsito circulará con más fluidez y disminuirán los riesgos de accidentes provocados por detenciones de automóviles y cambios bruscos de velocidad.

“Las autopistas inteligentes tienen un impacto positivo en la calidad de vida de los conductores porque mejoran sus condiciones de seguridad vial y sus tiempos de viaje. Estas obras hacen que nos convirtamos en una Ciudad moderna, donde se contamina menos y moverse es más ágil”, sumó Bereciartúa.

Modernización

Con la incorporación de tecnología inteligente en la Perito Moreno la ciudad continúa la transformación y modernización de los peajes. Primero lo hizo en la autopista Illia con la instalación del sistema para conductores particulares en toda su extensión y luego en el peaje Alberti de la Autopista 25 de Mayo. Antes de la Illia ya había dos salidas, la de Salguero y la de Sarmiento, dotadas con pórticos similares. El Paseo del Bajo, desde su inauguración para camiones y tránsito pesado, funciona con este tipo de cobro.

¿Qué pasará con aquellos usuarios que no cuenten con TelePASE? Los usuarios que pasen por debajo del pórtico y no cuenten con el sticker pegado al parabrisas deberán ingresar al sitio web de AUSA para regularizar su situación. En el portal se podrá actualizar el pago electrónico como si hubiese sido un cobro manual, es decir, con tarifa doble. Si el trámite no se realiza en los 30 días siguientes al paso, será considerado una infracción por evasión de pago de peaje. El costo de la multa por evadir peaje es de 150 Unidades Fijas (UF), es decir, $21.999 (cada UF tiene un valor de $146,66).

Aquellos usuarios que aún no poseen TelePASE pueden adherirse a través de la página www.telepase.com.ar o por la aplicación de Mercado Pago. También se puede hacer de forma presencial en los puntos de colocación adheridos de la ciudad de Buenos Aires (que los pueden encontrar en la web) o en la oficina de AUSA en Piedras 1260 (entrada peatonal).

El usuario tendrá el alta al completar los datos personales, los del vehículo y tras seleccionar el medio de pago deseado. Puede solicitar el envío del dispositivo a su domicilio o retirarlo en forma gratuita por alguno de los puntos de adhesión, las cabinas amarillas que se adaptaron en los peajes de la ciudad, siempre y cuando se haya realizado la adhesión previamente desde la web.

Si lo pidió a domicilio, una vez que lo reciba, deberá activarlo en el portal oficial de TelePASE; si el dispositivo se encuentra inhabilitado o inválido se podrá regularizar la situación en el sitio web de AUSA.

LA NACION