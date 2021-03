Ciudad. Comenzó la vacunación de los docentes de escuelas públicas y privadas

Faltaban más de 40 minutos para su turno pero Carla Milione ya esperaba en el patio cerrado donde se juegan varios deportes bajo techo. Mataba los minutos previos con el celular, al igual que otras colegas que se fueron sumando después, con la misma gestualidad que desprendía ansiedad. “La vacuna, para toda nuestra comunidad, es muy necesaria, es fundamental porque tenemos mucho contacto con niños pequeños”, soltó Carla más relajada después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Ella fue la primera de la fila en la sede del club Racing de Villa Crespo, uno de los cuatro vacunatorios dispuestos por el Gobierno de la Ciudad donde comenzó la campaña de vacunación para el personal docente y no docente de escuelas públicas y privadas. Desde hoy y hasta el sábado serán 16.000 personas las que recibirán su la dosis y, en tres semanas, el complemento para completar el esquema. En el primer grupo, de los cuatro establecidos según la prioridad, hay 40.000 personas que necesitan la vacuna. Hoy, en el primer día, se vacunaron 1280 personas.

Centro de vacunación para docentes en CABA, en la sede del Club Racing Silvana Colombo - LA NACION

Después de un martes caótico por lo que ocurrió en el Luna Park con la desorganizada atención de los adultos mayores, por lo cuál el ministro de Salud, Fernán Quirós, debió pedir disculpas, la expectativa estaba centrada en cómo funcionaría la segunda jornada de vacunación de la población más longeva y, además, de los docentes. Las primeras horas transcurrieron con calma, según el recorrido que realizó LA NACION, con adrenalina y ansiedad de organizadores y vacunados.

Alegría

“Es una alegría inmensa, un alivio enorme porque estábamos esperando la vacuna hace mucho tiempo. Nos sentimos expuestos al estar en contacto con niños pequeños que necesitan otra contención”, agregó Carla, docente de jardín maternal en el Distrito 20, en el barrio de Mataderos.

La misma sensación cuenta Andrea Villamarín, al frente de una sala de 3 años en el Distrito 21, en Ciudad Oculta. “Es un alivio, una bendición. Ahora nos sentimos más seguras porque los más chicos necesitan abrazos, contención, estornudan y hay que ayudarlos”, admitió la maestra. “El paso a paso fue muy rápido. Es una evolución para ir dejando atrás esta situación horrible”, contó.

La inclusión de los docentes y no docentes en la campaña se decidió tras el ingreso de un nuevo lote de vacunas Sinopharm, de origen chino, provisto por el Gobierno de la Nación. La campaña seguirá las pautas del Consejo Federal de Educación que definió los grupos prioritarios a los que atender.

El primer grupo está compuesto por 40.000 personas y corresponde a personal de dirección y gestión, personal de supervisión e inspección, y docentes frente a alumnos de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Primario, primer ciclo (1°, 2° y 3°) y de Educación Especial. La primera dosis puede ser recibida por menores de 60 años ya que ésta vacuna aún no fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ser aplicada a mayores de esa edad.

“El procedimiento fue rapidísimo. Me anoté el fin de semana y anoche me llegó el mail. No me dio tiempo a procesar nada, pero estoy feliz porque me da seguridad. Quería vacunarme, tengo una beba de seis meses y quería estar asegurada por ella, el resto de la familia y los alumnos”, sostuvo Sabina Carrasco, maestra de sala de 4 años del nivel Inicial en Villa Soldati, mientras hacía la cola para ingresar a la sede de Racing.

En esta primera, que se extenderá hasta el lunes, la disponibilidad de 16.000 vacunas se aplicarán en otros tres centros de vacunación, además de Racing: Club Atlanta (Villa Crespo), Usina del Arte (La Boca), y Centro Cultural Recoleta (Recoleta). Desde el Ministerio de Salud de la ciudad adelantaron que a medida se confirmen nuevos embarques de la vacuna contra el Covid-19 se convocará escalonadamente a los grupos de prioridad restantes.

Turnos

Hoy, en cada uno de los centros, se otorgaron 320 turnos, pero mañana serán más de 700 y el número se irá incrementando el resto de los días hasta completar el stock disponible en esta primera etapa. “Consideramos que somos personal de riesgo, por eso estamos felices de estar acá, ya con la primera dosis colocada. Teníamos ansiedad y nuestras compañeras que aún no les otorgaron turno están a la expectativa”, soltó Daniela Becce, docente de 1° y 2° grado en Mataderos, mientras esperaba los 15 minutos que debían aguardar todos los inoculados una vez que les colocaban la vacuna. Durante ese tiempo se constata que no presenten síntomas importantes.

La continuidad de la campaña se desarrollará de la siguiente manera: grupo 2, personal de apoyo a la enseñanza, y todo personal sin designación docente, pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios; grupo 3, docentes frente a alumnos de Nivel Primaria, segundo ciclo (cuarto a sexto/séptimo grado); grupo 4, docentes frente a alumnos de Nivel Secundario, de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e Instructores de formación profesional; y grupo 5, docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.

Para acceder a las vacunas las personas se deben empadronar de manera online en www.buenosaires.gob.ar/VacunacionEducacion y completar los datos del formulario. Una vez resuelto este trámite los turnos se asignan por orden de inscripción en el sistema; luego la turnera envía un mail para confirmar la asignación. Al momento de presentarse a la vacunación deberán exhibir el último recibo de haberes del establecimiento con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la confirmación del turno.