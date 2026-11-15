Estos serán los nuevos parques y plazas de la ciudad en Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal

El gobierno porteño lleva adelante tres obras en distintos barrios para transformar predios en desuso y grises en nuevos parques y plazas. Los renovados espacios públicos, que en total sumarán 20.000 metros cuadrados, estarán en Villa Urquiza, San Cristóbal y Colegiales.

En el caso del barrio porteño de Villa Urquiza, los trabajos se realizan sobre un predio ferroviario que solía estar ocupado en parte por canchas de fútbol que funcionaban con la concesión vencida. El nuevo parque estará ubicado entre la avenida Triunvirato, Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación de subte Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, en una zona de alta confluencia de medios de transporte. Sumará 5920 metros cuadrados de superficie verde y se estima que beneficiará de manera directa a más de 50 mil vecinos. La obra tiene finalización prevista para mediados de 2027.

Estos serán los nuevos parques y plazas de la ciudad en Villa Urquiza, Saavedra y San Cristóbal. Gobierno de la ciudad

Como parte de los trabajos, se están realizando también mejoras en el entorno: ampliación de veredas, nuevas conexiones peatonales y de accesibilidad y más iluminación. Esos enlaces vincularán el parque con la estación Juan Manuel de Rosas y con la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre. El diseño planeado integra también el paso peatonal entre Triunvirato y Bucarelli.

El proyecto incluye la plantación de árboles y apunta a generar continuidad con la ya existente Plaza Casal, del otro lado de la avenida Triunvirato, para conformar así un corredor verde en el barrio. El parque incorporará espacios de encuentro pensados para actividades culturales y recreativas, nuevo mobiliario urbano, un sistema de drenaje urbano que permita asegurar la absorción del agua de lluvia y 38 nuevas farolas peatonales.

Estos serán los nuevos parques y plazas de la ciudad en Villa Urquiza, Saavedra y San Cristóbal. Gobierno de la ciudad

Como parte de la intervención, se prevé la demolición de construcciones de hormigón que hoy permanecen en la esquina de Roosevelt y Triunvirato. Además, se preservará la identidad ferroviaria del lugar, con elementos estructurales vinculados a la historia del predio que se integrarán al diseño del parque.

En el límite entre Colegiales y Palermo, junto al tradicional Mercado de Pulgas, un playón de estacionamiento sin uso dará lugar a una plaza abierta para los vecinos. La Ciudad está terminando de construir un nuevo espacio verde que se inaugurará en las próximas semanas. El nuevo predio estará ubicado en Gral. Enrique Martínez y Concepción Arenal. Tendrá una superficie total de 2101 metros cuadrados y beneficiará de forma directa a más de 70.000 vecinos.

Estos serán los nuevos parques y plazas de la ciudad en Villa Urquiza, Saavedra y San Cristóbal. Gobierno de la ciudad

El proyecto incluye la plantación de 50 árboles (como jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre) y la instalación de nuevas luminarias LED. En armonía con las formas de la estructura del mercado, la plaza incluirá grandes pérgolas metálicas que crearán superficies de sombra vegetada, pensadas para generar entornos frescos (un refugio climático en días de altas temperaturas), informaron las fuentes oficiales.

Estos serán los nuevos parques y plazas de la ciudad en Villa Urquiza, Saavedra y San Cristóbal. Gobierno de la ciudad

La obra prevé la nivelación de bocacalles y el ensanche de veredas, con senderos accesibles que permitirán mejorar la conectividad peatonal y vincular el mercado y la nueva plaza con los espacios verdes ya existentes en la zona, como la Plaza Mafalda y la Plaza Clemente, para configurar un amplio corredor verde.

En el caso de la obra en el barrio de San Cristóbal, una antigua estación de tranvías y trolebuses, que en las últimas décadas funcionó como depósito, se convertirá en un nuevo parque para una de las comunas que históricamente tuvo un déficit de superficie verde por habitante.

Estos serán los nuevos parques y plazas de la ciudad en Villa Urquiza, Saavedra y San Cristóbal. Gobierno de la ciudad

La obra se desarrolla en el predio ubicado entre las calles Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución. Allí funcionó desde 1904 la estación del tranvía Metropolitano, conocida en su momento como Estación Constitución, y, a partir de los años 50, una estación de trolebuses, hasta que el servicio se discontinuó en 1966. Desde entonces, la exterminal tuvo distintos usos, entre ellos depósito de utilería y equipos de canales de televisión hasta 2014. Hasta ahora, en sus grandes galpones todavía se almacenaban materiales y algunas unidades ferroviarias de subte en desuso.

El proyecto es llevado adelante de manera conjunta por el Ministerio de Espacio Público porteño y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), titular del inmueble, y la nueva plaza sumará 11.470 metros cuadrados de superficie verde al barrio. Sobre la calle Alberti, se conservará el edificio ferroviario de fachada ladrillera existente, que se pondrá en valor para integrarlo al nuevo espacio público.

Estos serán los nuevos parques y plazas de la ciudad en Villa Urquiza, Saavedra y San Cristóbal. Gobierno de la ciudad

La nueva plaza incorporará amplias superficies de césped, patios de juegos con pisos blandos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia con postas aeróbicas y un espacio cultural semicubierto, pensado para actividades artísticas. Las estructuras metálicas existentes en el predio serán reutilizadas como pérgolas, que se cubrirán con enredaderas para generar sombra. El proyecto prevé además la plantación de alrededor de 70 árboles. La obra tiene un plazo estimado de finalización previsto para el segundo semestre de 2027.

Estos serán los nuevos parques y plazas de la ciudad en Villa Urquiza, Saavedra y San Cristóbal. Gobierno de la ciudad

“Estas obras forman parte de una política sostenida para que los vecinos tengan más espacios verdes cerca de sus casas, seguros, bien iluminados, cómodos, con equipamiento y propuestas recreativas para todas las edades”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.