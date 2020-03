Playas concurridas, a pleno sol y con más de 30 grados, ayer en Mar del Plata Crédito: Mauro V. Rizzi

Según el municipio, sumaron casi 1,3 millones; es la cifra más alta para el mes desde 1992, cuando empezó el registro; el dólar más caro para salir al exterior y el feriado largo de Carnaval, entre las causas

Darío Palavecino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de marzo de 2020

MAR DEL PLATA.- Se luce marzo en su inicio con playas bien concurridas, a pleno sol y con temperaturas por encima de los 30 grados. Pero febrero trasciende a fuerza de otros números que marcan récord: en sus 29 días trajo a cerca de 1,3 millones de turistas, la cifra más alta que este mes haya logrado en casi tres décadas.

Un verdadero fenómeno lo que se vivió por aquí y plasma en estadísticas el Ente Municipal de Turismo ( Emtur), encargado de difundir esta buena noticia que por sobre todo implica una inyección fuerte de dinero a la economía local.

Representa además otro paso fuerte y más que importante para la temporada que todavía promete algo más. A la fecha, se calcula que subió en casi 10% el caudal de visitantes con respecto al verano anterior.

Los números todavía pueden ser mejores porque queda por delante este mes en curso con pronóstico de muy buen tiempo, al menos en estos primeros días. Y un fin de semana largo sobre el final que, si el sol acompaña, también se podrá disfrutar junto al mar.

Estos muy buenos resultados, celebrados por las autoridades pero aún más por los distintos sectores del comercio y prestadores de servicios turísticos, no son una exclusividad de Mar del Plata, sino del conjunto de la costa atlántica. En el partido de Pinamar, por ejemplo, la mejora con respecto al último período estival ronda el 20%, de acuerdo con datos de ese municipio.

Los cambios aplicados en materia cambiaria, con un adicional del 30% para la adquisición de moneda extranjera y consumos en el exterior, marcaron un hito para la dinámica del turismo de cabotaje. Es la principal variable que destacan los operadores del sector cuando tienen que evaluar los porqué de una temporada con mejoras tan significativas para los destinos de playa nacionales. Y en particular los de la provincia de Buenos Aires.

El Emtur confirmó que durante el mes pasado llegaron a Mar del Plata 1.272.018 turistas. De acuerdo con los datos históricos del organismo, es la cifra más alta desde 1992, cuando se estableció un plan de registro estadístico que permitiera comparar las variaciones en la dinámica de arribos, año tras año.

Con respecto al mismo período de 2019, la cifra lograda representa un crecimiento del 15,6%. Segmenta la incidencia por rubro y destaca el informe que la ocupación hotelera promedio fue del 67,2%, con una mejora interanual del 6,6%.

Nueva etapa

"Es el inicio de una buena etapa que esperamos que continúe durante todo el año", señaló el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y celebró que el esfuerzo que se hizo para alcanzar estos resultados se traduce en "más trabajo para los marplatenses".

Los buenos indicios habían aparecido ya a comienzos de diciembre, confirmados por un inicio de temporada teatral que pronto marcó una tendencia y proyección por encima de lo visto un año antes. En estos últimos tres meses, siempre según cifras del Emtur, Mar del Plata recibió casi 3,5 millones de turistas. El número supera en 9,4% el rendimiento del mismo trimestre de la última temporada.

"En febrero arribaron a Mar del Plata 1.272.018 turistas, es un récord histórico", remarcó Federico Scremin, presidente del Emtur. Resaltó el impacto que tiene semejante movimiento para la ciudad pero por sobre todo para la industria turística.

La estadística del organismo indica que desde el 1° de diciembre hasta el 29 de febrero llegaron a Mar del Plata 3.484.057 visitantes. Y se les da un valor más que relevante a los feriados de Carnaval, que desde su regreso al calendario han tenido un fuerte protagonismo en cada temporada. En esta última edición, le reportaron a la ciudad unos 287.000 viajeros.

Aquí se habla de una temporada muy "democrática" en cuanto a sectores beneficiados. En eso incidió y mucho la irregularidad del tiempo, con alternancia entre días soleados, grises y otros muy frescos. Eso significó que, durante los primeros, facturaron muy bien en los balnearios. Las nubes les reportaban buenos ingresos a los paseos comerciales y las bajas temperaturas alimentaron a otra fuerte industria local: la de tejidos de punto y prendas de abrigo.

"A diferencia de enero, que tuvo todos fines de semana espectaculares, para playa hasta muy tarde, febrero ayudó algo más al sector comercial", confirmó a LA NACION el titular de la Cámara Textil de Mar del Plata, Juan Pablo Maissonave. El empresario habló de una mejora general de ventas con respecto al verano anterior, pero aclaró que se dio por mayor cantidad de turistas y no tanto por una mejora en el gasto per cápita. "Es cierto que hubo más gente, pero también que el poder adquisitivo no cambió", dijo. Y si algo de esto último se advirtió, lo relacionó con una mayor presencia de turistas de mejor perfil económico que antes veraneaban en destinos del exterior.

Juan Ibarguren, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar, destacó la conformidad con el desempeño de la temporada en curso. "Es una temporada histórica, con récord en niveles de ocupación hotelera", afirmó. Durante fines de semana, dijo a LA NACION, lograron picos de 98,5% de ocupación y promedio del 88% en estos últimos dos meses. "Estamos un 20% por encima de los resultados del último verano", detalló.

Febrero en particular se distingue porque también salió del estigma de "mes flojo" de la temporada. El promedio general de ocupación en Pinamar fue de 82%, un 11% más que igual mes de 2019.

Desde el observatorio municipal que mide y pone cifras al movimiento turístico rescatan una extensión de las estadas, con promedios de 5 a 6 noches. Y también un incremento en el consumo, que según el sector que se releve obtuvo mejoras de un 10 a un 30% en la comparación interanual.

Ibarguren consideró que estos resultados derivan del tipo de cambio alto, pero también de la oferta del partido de Pinamar. En este sentido recordó que se ejecutaron obras que aportaron mejoras, se dio una impronta sustentable a la infraestructura de balnearios y mejoró la calidad de servicios "con precios lógicos".

Números que prometen

15,6% más interanual: Es el porcentaje en el que febrero de este año superó a febrero de 2019 en cantidad de turistas en Mar del Plata

Es el porcentaje en el que febrero de este año superó a febrero de 2019 en cantidad de turistas en Mar del Plata 9,4% más entre veranos: Desde el 1° de diciembre, Mar del Plata recibió casi 3,5 millones de turistas, superiores en ese porcentaje al verano 2019