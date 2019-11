Licitación del subte: una firma francesa analiza cómo opera la red

Keolis aguarda definiciones sobre el proceso de concesión

Mientras el gobierno porteño no da señales públicas sobre si antes de fin de año decidirá qué consorcio se hará cargo de la concesión del subte de la ciudad y los metrodelegados paran el servicio de forma intermitente en reclamo por la presencia de asbestos en las formaciones, uno de los competidores del proceso de licitación recorrió ayer la red para ver, en plena huelga, la reacción de los usuarios.

"Pudimos ver el sufrimiento de la gente. Hubo quienes decidieron no ir a trabajar. Pero el del subte es un servicio esencial como es el agua o la electricidad. Cuando no funciona, es un fuerte impacto para la gente", sostuvo Clément Michel, el CEO para América del Norte de Keolis, la empresa francesa que, junto con Transport for London (TFL, la autoridad de control del transporte público de la capital británica), y Helport (de la Corporación América, dueña de Aeropuertos Argentina 2000), compite en la licitación del servicio del subte porteño.

En una nueva visita a Buenos Aires, esta vez junto con Hellen Murphy, directora de Asesoramiento Comercial y Operaciones Internacionales de (TFL), Michel admitió que, si bien no hay novedades del proceso iniciado hace más de tres años, una de las cosas que está haciendo Keolis es "prepararse para estar lista".

La firma francesa es una de las tres competidoras de la nueva licitación del subte porteño. Las otras dos son RATP, la operadora estatal del subte de París, y Metrovías, actualmente a cargo del servicio y con mandato prorrogado por la Legislatura porteña, con el asesoramiento de las firmas alemanas Siemens y Deusche Bahn.

En esta etapa, mientras que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) avanza en el proceso de licitación, las autoridades de Keolis dedicadas al seguimiento específico de la licitación tratan de profundizar en el conocimiento del funcionamiento de la red porteña.

"Todos los viajes importan", plantea como eslogan Michel al admitir que hasta han simulado situaciones para conocer las deficiencias de los servicios para los pasajeros con distintas discapacidades. "También aprovechamos el feriado para recorrer toda la red", sumó Murphy.