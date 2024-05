Mayo Amarillo. Lanzan una campaña para concientizar sobre las más de 100 muertes por año en los siniestros viales en la ciudad

Escuchar

Más de un centenar de personas mueren en las calles de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de los siniestros viales. Como suele ocurrir en estos casos, los protagonistas más vulnerables son los peatones, los motociclistas y los ciclistas, con un dato que aún es más angustiante: casi la mitad de las víctimas no superan los 35 años de edad.

Los números dramáticos, que se desprenden del último informe oficial de 2022, reflejan una situación problemática y dan contexto a una campaña de seguridad vial que lanzó el gobierno de la ciudad junto a un plan de ordenamiento del tránsito para mejorar la movilidad. Todo se encuadra en el programa Mayo Amarillo, una iniciativa que busca concientizar y bajar la cantidad de muertos y heridos en la vía pública.

Como medida principal, la Ciudad reforzó el equipo de agentes de tránsito en moto y el control en grandes avenidas y calles. Además, se ordenaron las inmediaciones de hospitales para luego seguir con escuelas, bancos, empresas transportistas, paradas de colectivos y lugares de carga y descarga.

El jefe de gobierno, Jorge Macri, en el lanzamiento de la campaña de seguridad vial Mayo Amarillo

La semana pasada se había realizado un operativo intensivo en 50 cuadras entre las avenidas Belgrano, Entre Ríos, Callao y Del Libertador y las calles transversales que más generan embotellamientos. En Puerto Madero, para ordenar el barrio, ya se implementó el estacionamiento medido.

En los próximos días habrá campañas de concientización e información para los usuarios antes que se inicien los controles más estrictos para lograr un mayor compromiso de los conductores, ciclistas, peatones y toda la sociedad.

Entre las medidas implementadas, se relanzó la aplicación BA Taxi que fue renovada para que vecinos y turistas puedan utilizarla de manera más ágil y rápida. Y se desarrolló la nueva edición de “Soltate”, el programa de enseñanza para aprender a manejar bicicletas respetando las normas de seguridad vial.

Artistas plásticos se sumaron a Mayo Amarillo, para concientizar sobre seguridad vial

“Los problemas de tránsito son múltiples en la ciudad porque está cruzada por autopistas, avenidas, vías de tren que suelen generar graves hechos viales. Por eso, poner pasos bajo nivel y viaductos es tan importante. También tenemos faltas que hacen a la vida cotidiana que nos llevan a implementar medidas”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el lanzamiento de la campaña, acompañado por el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa.

Cruces peligrosos

“Tenemos identificados 35 cruces donde se generan accidentes graves. Diecisiete de ellos los estamos empezando a intervenir y cambiar. Cuando estacionamos donde no se puede, lo que hay es una falta de cumplimiento de las normas. No hay nadie que no sepa que estacionar en doble fila está prohibido”, explicó Macri. Las infracciones que más congestión generan son la ocupación de carriles exclusivos y dársenas de carga y descarga, y estacionamiento en doble fila. “Poner agentes de tránsito es necesario, pero vamos a cambiar, vamos a sumar agentes de tránsito en motos porque la moto agiliza mucho, ya que ni siquiera hace falta que se haga una multa”, agregó el alcalde.

El objetivo de la campaña Mayo Amarillo, que cuenta con el apoyo de la Iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global, fue hacer un llamado de atención por el alto índice de muertos y heridos que provocan los siniestros viales en todo el mundo. En el encuentro de hoy hubo actividades educativas con la interacción entre agentes de tránsito, niños y adultos. También prácticas de manejo en un simulador con anteojos de realidad virtual, test drive y entrega de chalecos reflectivo para conductores de motos y bicicletas.

De la actividad participaron destacados artistas que intervinieron espacios y elementos vinculados a la seguridad vial, como cascos de motos y en taxis. Estuvieron Marta Minujín, Milo Lockett, Abraham Gómez, Bi Hart, Gigi Payer, Guillermo Pachelo, Manuel Paz, Oliversstark, Pedro Gianinni, Darío Rego, Tano Verón, Silvia Dota, Carolina Macellaro y Fernando Weiman.

Taxis y otros vehículos fueron intervenidos como parte de una campaña de seguridad vial

LA NACION