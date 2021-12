Por qué una vez al año no se podrá circular con el auto por algunas zonas de la ciudad

Para avanzar hacia una ciudad más amigable con el medio ambiente, la Legislatura porteña aprobó una iniciativa que prevé favorecer el uso de transportes sustentables y disminuir el impacto que produce la utilización de vehículos particulares. De esta manera, la Capital se sumará al Día Mundial Sin Auto, que se celebrará cada 22 de septiembre, fecha en la que habrá calles que serán de uso exclusivo para medios de transporte sustentables.

La iniciativa fue impulsada por la diputada radical Manuela Thourte y parte de una idea originalmente presentada por un miembro del movimiento del ciclismo urbano, Pablo Lebedinsky. “El Día Sin Auto se celebra en varias ciudades del mundo. Bogotá, Edimburgo y París, por ejemplo, llevan a cabo cortes en las calles del centro para el uso exclusivo de ciclistas, peatones y transporte público. El texto que sancionó la Legislatura propone que estos cortes de calles y avenidas se realicen de manera aleatoria y rotativa entre las 15 comunas, con la participación de estas y las organizaciones sociales”, explicó la legisladora a LA NACIÓN.

El texto recientemente sancionado también establece la posibilidad de que el Ejecutivo porteño realice acciones para fomentar la movilidad sustentable, el tercer domingo de cada mes. “Creemos que esta medida está en línea con una necesidad de las grandes urbes de transicionar a medios de transporte más sostenibles, que contribuyan a alivianar el tránsito y a disfrutar plenamente de los espacios públicos. En ese sentido, el Día Mundial Sin Auto nos permitirá cambiar la imagen de la bici: mucha gente la ve solamente como un medio recreativo, pero es importante tenerla en cuenta como un medio de transporte urbano eficiente y seguro”, detalló Thourte.

“Esta medida tiene fundamentos ambientales: la combustión de los motores del transporte carretero representa alrededor de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad, que aceleran el cambio climático. Los viajes en bici, por el contrario, no implican emisiones de este tipo de gases”, aseveró.

Política

En tanto, el secretario de Transporte y Obras Públicas porteño, Juan José Méndez, precisó: “El Día Mundial Sin Auto es una invitación para que vecinos, vecinas, comunas y organizaciones vecinales se sumen a las iniciativas que fomentamos desde la Ciudad para promover el uso de formas de movilidad amigables con el medio ambiente durante el tercer domingo de cada mes”.

“Las iniciativas de promoción del uso de la bicicleta junto con el sistema Ecobici y la extensión de la red de ciclovías y bicisendas son los ejes centrales de una política que ya lleva más de 10 años y sigue creciendo”, sentenció.

Lo cierto es que la Ciudad viene adhiriendo a esta medida desde hace varios años. La primera oportunidad fue en 2012 y desde entonces lo replicó cada 22 de septiembre con una activa participación por parte de los vecinos, quienes aprovecharon los cierres de calles para hacer “bicicleteadas”.

Si bien el texto fue aprobado casi por unanimidad, ya que hubo una abstención de la diputada Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad, hay algunos sectores que le exigen a la Legislatura ser consistentes con normas que desalienten el uso del automóvil. En ese sentido el director del Instituto para la Ciudad en Movimiento en América Latina, Andrés Borthagaray, afirmó: “El proyecto de ley es positivo, es algo que se hace en varias partes del mundo y ayuda a crear conciencia. Otras ciudades han empezado con medidas transitorias y después las convirtieron en permanentes, como por ejemplo en Bogotá y París”. Y remarcó: “El tema es si la política es consistente con otras normas. La Legislatura trató los convenios urbanísticos, ya el propio Código Urbanístico crea una cantidad de lugares de estacionamiento que inducen al uso del auto y los convenios aún más. Si realmente se quiere disuadir del uso del auto particular, hay que ser consistentes con otro tipo de normas y desarrollar más la red de subterráneos, mejorar el transporte público en otras partes, cuidar que las veredas no estén invadidas y no restrinjan la circulación de los peatones”.