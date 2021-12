Verano 2022: ¿cuánto le cuesta a una familia argentina irse estas vacaciones a Madrid?

Llegan las vacaciones y uno de los destinos preferidos de los argentinos es Madrid. ¿Cuál es el presupuesto que deben contemplar este año, si quieren viajar a la capital española?

“Nosotros planeamos este viaje hace aproximadamente un año. Es la primera vez que vamos a España. Partimos el 3 de febrero y somos cuatro: mi esposo Eduardo, de 56 años, mi hija Florencia de 22 años, mi hijo Eduardo de 17 y yo”, cuenta con entusiasmo Victoria Sánchez, abogada de 53 años, de Villa Urquiza.

Ella pagó en total, por los cuatro pasajes, $705.000 y por la estadía $420.000. Con referencia a la norma que no permite comprar los pasajes en cuotas sin interés, Victoria reconoce que los perjudicó: “Pensábamos pagar todo en cuotas y justo salió esta prohibición. De todas maneras, decidimos viajar igual porque ya lo teníamos programado, veníamos ahorrando hace tiempo”.

Sobre los otros costos que tendrán que afrontar en España, Victoria prefiere no pensar. “Vamos a disfrutar, pero iremos en un plan muy ‘gasoleros’, por eso alquilamos un departamento y planeamos cocinar para no gastar tanto en comer afuera”.

Isabel Pereda, de 58 años, también tiene previsto un viaje a Madrid. “Tengo una hija que estudia en Austria y termina la pasantía en febrero. Entonces les regalé el viaje a tres de mis cinco hijas: un pasaje para que estén juntas en Madrid. Se van por 20 días y el vuelo lo pagué US$ 800. Además, les di US$1000 para los consumos que tengan allá. De todas maneras, ellas aseguraron que van a gastar lo menos posible. Están pensando en ir parando en las casas de sus amigas”, cuenta.

Vuelos y paquetes

“Contamos con opciones de paquetes que incluyen vuelos exclusivos y hoteles seleccionados para que el viajero no tenga que preocuparse por nada. Todas las compras suman puntos para Pasaporte, el programa exclusivo de Despegar que permite obtener puntos con cada experiencia y canjearlos luego por más viajes. El Paquete opción 1, para pasar 15 días en enero cuesta $632.000 por persona. Incluye vuelo, asistencia al viajero y alojamiento a pocos pasos de Paseo del Prado. La opción 2 es para quienes quieren pasar 15 días en febrero. En este caso el valor es $372.000 por persona. Incluye vuelo directo, asistencia al viajero, traslado y alojamiento cerca de Plaza Mayor. Mientras que cada aéreo ida y vuelta de Buenos Aires a Madrid cuesta $201.000, con fecha de salida el 8 de febrero y regreso para el 23. Y el alojamiento, 15 días en febrero, tiene un valor de $107.000 por persona, en un hotel a pasos de la Gran Vía”, dice Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Por su parte CVC Argentina, el grupo dueño de Almundo, Avantrip y Biblos, cuenta con una opción de vuelo + hotel con 13 noches de alojamiento en Madrid para una familia de dos adultos y dos menores por $363.498. Es el precio por persona en base cuádruple saliendo el 14 de febrero; es decir que en total la familia pagaría $1.453.992. “En este caso se trata de vuelo directo y alojamiento en habitación cuádruple en un hotel 3 estrellas, ubicado en pleno centro de la ciudad.

Otra opción de CVC es, con esos mismos vuelos, pero alojándose en un departamento con cocina, puede ser una muy buena alternativa para una estadía larga y para ahorrar a la hora de comer. En este caso el precio por persona en base cuádruple es de $337.285 y los cuatro pasajeros en total $1.349.138.

Desde Tamesys Viajes calculan que los vuelos con un solo trasbordo en enero cuestan cerca de $1 millón para dos adultos y dos menores, con impuesto País y percepción incluido. “En enero la hotelería en Madrid no es cara. Para tener una idea, un hotel céntrico de 3 estrellas cuesta aproximadamente US$ 190 la noche con desayuno, llegando a costar US$ 5000 los 15 con impuestos incluidos. Y un auto con todos los seguros obligatorios cuesta desde US$ 600 por los 15 días. A este valor hay que sumar 30% + 35% por los impuestos, al cambio oficial”, aclara Nicolás Sinisi, titular de Tamesys Viajes.

En Turismo City calculan que una familia, entre hospedaje en un departamento y comidas, gastará aproximadamente US$ 1700 durante dos semanas en Madrid, en febrero. Mientras que si se contempla el vuelo y hotel —en lugar de departamento— deberían calcular cerca de US$ 6000.

Sugerencias de expertos

“Es mejor contratar todo de antemano, tanto los vuelos como el hospedaje, excursiones y alquiler de auto, ya que te da la libertad de moverte en un destino como Europa con tranquilidad, habiendo ya pagado los principales gastos y teniendo la posibilidad de utilizar el presupuesto sobrante en el destino, sin sorpresas de precios en base a fluctuaciones de la moneda extranjera”, señala Érika Schamis de CVC Argentina.

“Los precios se rigen según nuestras temporadas; para los argentinos la temporada alta es en enero, febrero y julio. Cuando son los recesos escolares. Pero la realidad no son las fechas de temporada alta de Europa. Allá la temporada alta es en agosto. Irse en enero a Madrid es una locura porque hace mucho frío. Si lo pueden evitar mejor. Las mejores fechas para viajar allá son los meses de mayo-junio o septiembre-octubre, con excelente clima y precios mucho más económicos”, sostiene Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas.

Por otro lado, Mute explica que comprar los pasajes con un mes de antelación es muy poco y ese es otro punto que encarece el viaje. “Hay que considerar entre tres y seis meses de anticipación para poder encontrar un buen precio. Hoy los valores de los vuelos están entre 1000 y 1500 euros”, afirma.

Sobre los gastos en el destino Sinisi, de Tamesys Viajes, explica que teniendo en cuenta el tipo de cambio actual más el impuesto país y la percepción del 35% recomienda comprar en restaurantes y supermercados con tarjeta de crédito. “Es más económico que gastar dólares. Deben tener en cuenta que el tipo de cambio de dólar Blue esta más alto que el valor del dólar oficial sumándole las percepciones. Por lo menos, en este momento”, aclara.

Por último, en referencia al impacto de la medida del BCRA (Comunicación “A” 7407) que impide a los argentinos comprar pasajes aéreos y paquetes al exterior en cuotas sin interés el titular de Tamesys Viajes reconoce que antes de esta medida la posibilidad de sacar pasajes al exterior en cuotas sin interés era muy acotada. “El problema principal es que desde el momento en que se publicó esta resolución no podemos vender en cuotas sin interés tampoco dentro del país, porque el sistema no está preparado para diferenciar si se trataba de un pasaje a Salta o a Nueva York. Deben considerar que los planes AHORA 6/12/18 tienen interés y muchas agencias y las compañías aéreas trasladan el costo de financiación al pasajero”, aclara Sinisi.