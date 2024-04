Activistas y artistas provenientes de Rusia hicieron un homenaje el domingo, pero no pudieron completarlo por confusos episodios; el rol del Ministerio de Defensa, una iglesia ortodoxa y el sindicato de Camioneros

Un confuso y llamativo episodio ocurrió el domingo, en pleno festejos de Pascua, cuando un grupo de artistas quiso plasmar en una pared de San Telmo un mural en homenaje al opositor ruso, Alexei Navalny, quien murió el 16 de febrero pasado cuando se encontraba encarcelado en una prisión en el Círculo Polar Ártico. Su fallecimiento provocó reacciones en todo el mundo, que llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires.

Activistas, divulgadores de contenido en redes sociales y muralistas se reunieron en la esquina de Brasil y Balcarce, donde se encuentra la sede del Comando Conjunto Antártico y un predio del sindicato de Camioneros, frente al Parque Lezama. A los rusos, todos residentes en la Argentina, los une el rechazo al gobierno de Vladimir Putin y la lucha que llevó adelante Navalny hasta morir encarcelado.

El mural en homenaje a Alexei Navalny, frente al Parque Lezama, en la esquina de Brasil y Balcarce Gonzalo Colini

“El amor es más fuerte que la muerte”, dice el mensaje plasmado en la esquina, sobre un fondo blanco y la misma frase en ruso, con la imagen de Navalny y las fechas de su nacimiento y muerte (1976-2024). ¿Qué ocurrió allí? Cuando los artistas ya habían comenzado a pintar las paredes, varios efectivos de la Policía de la Ciudad, alertados por su presencia en el lugar, tomaron intervención y secuestraron los elementos que estaban siendo utilizados, como pintura y pinceles. También emitieron un acta de contravención y prohibieron continuar con la pintada.

El mural se encuentra hoy en un 70% ejecutado y los artistas prometen intentar terminarlo. Y aunque se divulgó que se encontraba sobre una de las paredes del Comando Antárctico, desde el área que depende del Ministerio de Defensa informaron que está ubicado en una de las paredes pertenecientes al sindicato.

“Desafortunadamente la policía recibió demasiadas llamadas telefónicas de rusos pro Putin que no querían que este mural existiera. Durante todo el domingo hubo entre nueve y 12 policías cerca de nosotros, incluso cuando solo éramos dos. Para finalizar, confiscaron nuestras pinturas y pinceles”, le contó a LA NACION Katya Solodina, una de las artistas que había sido convocada por los activistas. Los otros artistas encargados del mural fueron Misha Petrov y Katya Spleen.

Navalny, durante una audiencia en la Corte Municipal de Moscú, en febrero de 2021 Moscow City Court

“Trajimos otros elementos nuevos, pero no pudimos terminar el mural. Resulta que no se puede escribir la palabra ‘amor’ en la pared si al gobierno ruso no le gusta”, amplió la mujer, y aseguró que el permiso para hacer el mural llegó a través de las autoridades de la iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad.

“Buenos Aires es una ciudad muy luminosa llena de murales dedicados a cada aspecto de la vida humana. La idea de hacer un mural se les ocurrió a nuestros activistas contra la guerra y yo, como artista, hice un boceto. Luego encontramos a varios voluntarios y artistas que querían participar en nuestro mural”, amplió Solodina.

Contravención

Se estima que en la Argentina la comunidad está integrada por 300.000 personas, si se cuentan los descendientes. En grupos de Telegram, en los que suelen participar entre 3000 y 10.000 personas, se comunican, intercambian ideas y comparten propuestas. Como la que dio lugar al mural homenaje al opositor ruso.

“Conocí a Navalny cuando trabajaba en Moscú. Él era impresionante, una persona con una valentía tan enorme, porque ser político de la oposición, grabar los videos que tienen millones de vistas, hablar sobre la corrupción en Rusia es tan peligroso. Era un superhéroe, realmente es la mejor palabra para describirlo”, contó Ekaterina Bazanova, una de las impulsoras de la idea.

“Cuando llegó la noticia de su muerte, muchos rusos quisieron armar un lugar de memoria, porque lloraban y querían llevar flores, fotos o carteles a un lugar de memoria”, relata la mujer, que hace 10 años vive en el país. “Empezamos a buscar un lugar y mucha gente lo quería en Recoleta, cerca de la embajada, pero eso es casi imposible. Apareció esta opción en la esquina de Brasil y Balcarce para instalar un mural que habla de amor y de homenaje”, explica.

“Juntamos plata para la pintura, encontramos a tres artistas rusas, y cuando empezaron a pintar, el domingo de la Pascua a las 8 de la mañana, la policía llegó antes de empezar a pintar. Hubo una queja de un vecino, después todo el día la policía cerca, hasta 20 policías”, sostuvo.

En la esquina de Brasil y Balcarce, artistas y activistas rusos pintaron un mural en honor al líder opositor ruso Gonzalo Colini

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la ciudad, los artistas y activistas no tenían la autorización para realizar la pintada en el muro a pesar de haber argumentado contar con el permiso obtenido por intermedio de las autoridades de la iglesia ortodoxa. Esa situación derivó en una contravención, el secuestro de los elementos y la prohibición de continuar el mural.

“Con motivo del fallecimiento de Navalny, tres personas de la colectividad rusa efectuaron grafitis sobre el muro del Comando Conjunto Antártico [en realidad se trata del sindicato de Camioneros] afirmando contar con el permiso del párroco de la iglesia ortodoxa. Sin embargo, el padre Alejandro Leasewicz manifestó solo haber oficiado de traductor, ya que los contraventores no hablaban español”, informaron desde la cartera porteña ante la consulta de este medio.

“Cuando la policía arribó al lugar, tomó contacto con las autoridades del Comando Conjunto Antártico, quienes desconocieron cualquier tipo de autorización para esa actividad. Se consultó con la Unidad de Flagrancia Este, quien dispuso labrar actuaciones por el artículo 193 del Código Contravencional por ‘ensuciar bienes’ y secuestrar los elementos con los que hacían el mural”, indicaron en el ministerio.

El grupo de personas que realizó el mural no está vinculado a la iglesia ortodoxa, confirmaron las autoridades de la Comuna 1, de acuerdo con los testimonios de Leasewicz. A pesar de esta situación, los activistas pretenden ahora obtener una autorización de mayor peso para terminar el mural homenaje. Desde el Comando Conjunto Antártico explicaron que no deben tomar ninguna decisión al respecto y que, en todo caso, deberá hacerlo Camioneros que, hasta el momento, no respondió la consulta realizada por este medio.