El año pasado se realizó el último remate y la actividad se trasladó a Cañuelas; había un proyecto para convertir el predio en un parque temático, pero fue archivado con el cambio de gobierno

escuchar

Cuando se inauguró, en mayo de 1901, fue comparado con los mercados más avanzados de la época por su infraestructura y capacidad para recibir animales. El peso específico propio generó que todo Mataderos se desarrollara en torno a la compra y venta de hacienda y las costumbres camperas, una tradición que se trasladó a la actividad comercial, cultural y gastronómica en un barrio que hoy siente haber perdido algo de esa identidad, un año después del cierre del Mercado de Hacienda de Liniers.

La mañana del 13 de mayo de 2022 se realizaron las últimas subastas de novillitos antes del traslado de toda la actividad de consignatarios al nuevo Mercado Agroganadero (MAG), en el partido bonaerense de Cañuelas. Y desde ese momento el destino del predio de 33 hectáreas quedó acéfalo, lejos de convertirse en un parque temático relacionado al campo, las tradiciones argentinas y la carne, como era el plan de la Ciudad, con miles de autos apilándose entre los corrales que se transformaron en depósitos judiciales.

Cientos de vehículos ocupan los viejos corrales del ex Mercado de Hacienda de Liniers que funcionan hoy como depósito judicial Gonzalo Colini

Para evitar que la causa quede en un limbo y aprovechar una ley que se aprobó en la Legislatura porteña en 2019, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) formó la Unidad Ejecutora Especial Transitoria “Desarrollo Mercado de Hacienda” (UEET) con la participación de varios actores que tienen como objetivo común recuperar el espacio y transformarlo en un uso de bien público. Miembros de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, de la Junta Comunal 9, de Acumar, del Consejo Consultivo y CEC Sociales (FCSs/UBA), legisladores de la ciudad y referentes del barrio forman parte de la nueva mesa de diálogo.

La discusión y el intercambio de ideas está en una etapa embrionaria, pero tiene como fin desempolvar viejos proyectos y tratar de darle nuevos usos al polígono delimitado por las avenidas Lisandro de la Torre, Eva Perón, la calle Murguiondo y la línea imaginaria de la avenida De Los Corrales que pertenece al Estado Nacional, pero se encuentra bajo resguardo del Ministerio de Justicia y Seguridad para mantenerlo en actividad.

El depósito de autos y motos del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Procom), con una custodia de la Policía de la Ciudad, fue la mejor alternativa para evitar posibles usurpaciones y tomas del terreno que se encuentra muy cerca de la villa 15 o Ciudad Oculta. En todo el predio hay al menos 3000 vehículos judicializados.

El año pasado solo había un puñado de vehículos, pero ahora todos los viejos corrales están ocupados por autos abandonados en la vía pública o con alguna causa judicial en curso Gonzalo Colini

Las tierras donde funcionó el Mercado de Hacienda de Liniers durante 121 años pertenecen al Estado nacional. Pero en 2019, durante los últimos días de la presidencia de Mauricio Macri, la AABE intentó traspasarlo a la Ciudad junto a otras 30 propiedades, en el marco de un convenio por el financiamiento de las obras del Paseo del Bajo que se realizó con un crédito otorgado por la Comisión Andina de Fomento (CAF). En el acuerdo, la Ciudad proponía vender esas tierras y obtener dinero para pagar el crédito internacional.

Con el cambio de Gobierno, en diciembre de 2019, se revocó el acuerdo y las propiedades volvieron a la AABE. Así quedó en suspenso, y casi descartado, el proyecto aprobado en la Legislatura ese mismo año.

“La presente Ley tiene por objeto el desarrollo e integración urbana del polígono y su entorno mediante la urbanización del predio y la creación dentro del espacio público de un Parque Temático con un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, organizadas en la línea argumental de las actividades rurales. Se complementará con gastronomía que responde a la tradición del predio históricamente destinado a una de las etapas del proceso de industrialización de la carne”, dice el artículo principal de la Ley sancionada el 21 de noviembre de 2019.

El predio, de 33 hectáreas, se pensaba transformar en un parque temático vinculado a la carne y las tradiciones argentinas, pero, hasta el momento, se convirtió en un depósito judicial Gonzalo Colini

La norma, además, disponía la apertura de calles dentro del predio, con las precauciones a tener en cuenta por la localización del Arroyo Cildañez. También la transferencia del 10% de la superficie edificable al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la posibilidad de otorgar concesiones de uso y explotación con un plazo máximo de 20 años y la instalación de una sede del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, entre otras medidas.

Nuevos planes

La presencia de más de 3000 vehículos entre los corrales y pasarelas del ex mercado hace imposible pensar que se puede iniciar un proceso de transformación del predio. Hace un año apenas había algunos automóviles cuando comenzaba a utilizarse como depósito; ahora se cuentan de a miles y no hay indicios que puedan ser relocalizados en el corto plazo.

La actividad consignataria en el ex Mercado de Hacienda finalizó en mayo del año pasado para mudarse a un complejo más grande y moderno en Cañuelas Gonzalo Colini

Sin embargo, la UEET propuso abrir el debate para generar acciones que puedan volcarse en el predio. La discusión se da en tres dimensiones: memoria, identidad y gestión; producción, cultura y educación; y urbano, ambiental y regional. “Estos ejes de abordaje se desprenden de las ideas preliminares de desarrollo que se vislumbran para el futuro del predio en un marco de planificación con gestión participativa. Son entrecruzamientos de las dimensiones que tradicionalmente se plantean en forma aislada y que buscan interpelar a los actores sociales involucrados, a fin de que puedan identificarse con ellas facilitándose así el aporte de su enfoque, mirada y visión al proceso”, explican desde AABE. De esta forma se puso en marcha el Master Plan de Usos del predio del ex Mercado de Hacienda.

Entre las propuestas que formaron parte de las primeras reuniones se mencionaron los usos vinculados a nuevas ruralidades, la instalación de “boliches típicos” en el predio, la generación de escuelas de artesanía de cada provincia, la oferta universitaria, el desarrollo de equinoterapia y otras actividades vinculadas, un espacio para juegos populares, que el lugar se convierta en una suerte de embajada de pueblos bonaerenses, generar la marca Mataderos, crear un espacio dedicado al turismo, y recrear en el predio cómo se realizaban los remates, entre otras propuestas. Además, se proyecta abrir nuevos espacios públicos y verdes en parte de las 33 hectáreas.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) convocó a una mesa de diálogo con diferentes actores para debatir propuestas que podrían aplicarse en el predio del ex Mercado de Hacienda Gonzalo Colini

“Desde la Comisión estamos participando del ciclo de Planificación Gestión Participativa que promueve la AABE donde se está debatiendo sobre el proyecto. Recorrimos el predio en reiteradas ocasiones y trabajamos en la señalización de cuáles son los bienes de valor patrimonial y aquellos que marcan el carácter de lo que fue el Mercado de Hacienda, como la sede del banco Nación, las casas de consignatarios, las mangas, los corrales y los bebederos”, explicaron desde la Comisión de Monumentos.

Los cambios no serán a corto plazo y dependerán, entre otras cosas, del sentido político que tome la Argentina desde el 10 de diciembre. Las idas y vueltas entre la Ciudad y la Nación durante años no son un antecedente alentador para el futuro del predio, aunque la UEET se formó para tratar de que el destino final no sea un mero depósito de autos judiciales.

Inaugurado el 1° de mayo de 1091 el mercado de Mataderos fue comparado con el Mercado de Hacienda de Chicago, en los Estados Unidos, por lo que la zona cercana se denominó Nueva Chicago nombre que años más tarde adoptó el club de fútbol. La infraestructura contaba con 55.000 de metros cuadrados de pisos de hormigón para la hacienda, cuatro hectáreas de techo de acero para 450 corrales de venta y 2750 metros de pasarelas aéreas. Ahora la actividad se concentra en el MAG, sobre la ruta 6, en un predio de 110 hectáreas con una capacidad para albergar 12.000 cabezas de ganado vacuno diarias.

En 2019, en la Legislatura de la ciudad, se aprobó una ley para transformar el predio en un parque temático ligado a la tradición argentina, pero con el cambio de gobierno la propuesta quedó archivada Gonzalo Colini