Valeria Vera SEGUIR Florencia Rodríguez Altube SEGUIR Gabriela Bouret SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 01:26

Ya no cabe ni un alfiler. En las calles de Buenos Aires, los dichos populares se resignifican según lo que reflejan sus postales. Y basta con mirar alrededor para comprobar que acciones cotidianas, como la de estacionar en la ciudad, se vuelven más complejas que la de encarar una partida de ajedrez con el jugador más experimentado.

De acuerdo con cifras oficiales, los vehículos mal estacionados representan el mayor reclamo de los porteños durante 2018. El Sistema Unico de Atención Ciudadana (SUACI), que ofrece el gobierno para las inquietudes de los vecinos y cuyos registros analizó LA NACION, recibió un total de 246.292 quejas por este motivo, que también lideró el ranking de 2017. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, hubo un aumento exponencial en el rubro, con un 76% más de denuncias.

El resto del podio se mantuvo igual, aunque con mayor volumen de participación. Así, el retiro de escombros / restos de obra (de 101.500 a 121.253 reclamos) y el retiro de residuos voluminosos (de 46.899 a 50.842) mostraron incrementos de 19 y 8 %, respectivamente, al trazar la comparación.

Dentro del universo de inquietudes que plantearon los porteños entre 2017-2018, como se tradujo en los números mencionados, algunas se repitieron, otras cambiaron de posición y unas pocas abandonaron el Top 10, probablemente por las mejoras implementadas en dichas categorías.

La reparación de veredas escaló un puesto en el ranking de 2018 y se ubicó en cuarto lugar. Lo mismo ocurrió con el retiro de restos de jardinería domiciliaria, que quedó en el puesto cinco.

El reclamo por reparación de luminarias cayó tres lugares y pasó de estar en el cuarto puesto, en 2017, al séptimo, en 2018.

En tanto, creció la cantidad de reclamos por poda de árbol / despeje de luminaria o semáforo, ubicándose en el puesto seis.

Los inconvenientes con las ecobicis, que formaban parte de las quejas más recurrentes en 2017, abandonaron su lugar (uno de los compromisos de gestión de Horacio Rodríguez Larreta contemplaba cambios en el sistema), y en contrapartida, cedieron su espacio a nuevos reclamos, como el de falta de recolección de restos de poda de arbolado público, que se incorporó al Top 10.

La suciedad en las calles por los excrementos de mascotas forma parte del conjunto de reclamos porteños Fuente: LA NACION - Crédito: Patrcio Pidal / AFV

Fuera del Top 10

Lejos de los diez primeros reclamos mencionados, volvieron a aparecer en el análisis varias temáticas con las que los vecinos suelen involucrarse por estar ligadas a su vida cotidiana.

Es el caso, por ejemplo, de las veredas sucias derivadas de la falta de limpieza por excrementos de mascotas que en 2018 concentró 553 reclamos, un 77% más que el año anterior (312).

Las quejas en torno al servicio prestado por el subte en la ciudad también se incrementaron: pasaron de 10.797 a 15.224 en el paso de un año a otro. El funcionamiento /mantenimiento de ascensores y molinetes (4.069 vs. 5.584 denuncias), los inconvenientes con el personal (1.499 vs. 2.176), las demoras e interrupciones en las líneas (1.095 vs. 1.943), los problemas en las terminales de autoconsulta (434 vs. 976) y la infraestructura de las estaciones (701 vs. 797) integraron el conjunto de las principales demandas planteadas.

En otro orden de cosas, además, se triplicaron las quejas referidas a cruces peligrosos o calles con inconvenientes viales. En 2017 se registraron 3.651 reclamos, mientras que en 2018 el servicio del 147 recibió 9.524 denuncias.

Las quejas en torno al servicio prestado por el subte también se incrementaron

Solo para curiosos

En el mundo de los reclamos, las categorías pueden ser bastante amplias y, en paralelo a los más recurrentes, suelen figurar otros que sorprenden por su ingenio y creatividad.

De los más curiosos y que escapaban a los tradicionales, se destacaron del ranking completo: irregularidades en la calidad del agua del natatorio (14 reclamos), incumplimiento de funciones del cuidador del cementerio o realización de cobros indebidos (19), pedidos para reparar relojes públicos (48), insatisfacción por altas o bajas temperaturas en el subte (298), retiro de afiches o pasacalles (405), y pedidos de dádivas por parte del personal de empresa de recolección de residuos (500).

Las más y las menos quejosas

La comuna que se mostró más insatisfecha durante 2018, según arrojaron las cifras, fue la 13 (Belgrano, Núñez, Colegiales), con 92.129 registros. Luego le siguieron las comunas 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) y la 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita), con 86.262 y 84.290 reclamos, respectivamente.

A la inversa, la que mejor encontró la ciudad en su radio de acción y por eso no emitió casi quejas fue la comuna 2 (Recoleta), con 30.350. De acuerdo con el estudio, este distrito presenta una tendencia sostenida de pocos reclamos en comparación con el resto.