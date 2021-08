Un viaje no apto para claustrofóbicos por los túneles del sistema de agua construidos hace casi 150 años

LA NACION accedió en forma exclusiva a una cámara de distribución subterránea, construida en 1872, que sigue en perfecto funcionamiento; por allí se traslada el agua del sistema cloacal y pluvial que sale desde Balvanera y sigue su curso hasta el Río de la Plata

María Ayzaguer Redactora en LA NACION

Los porteños caminamos todos los días por encima de una infinidad de alcantarillas, placas metálicas y rejillas a las que no les prestamos atención. Si pudiéramos abrirlas, espiaríamos los intestinos de la ciudad de Buenos Aires: esa enorme red de caños que traslada todo el caudal de agua que sale de los hogares y termina en el Río de la Plata. Algunas en particular ofrecen un viaje en el tiempo de casi 150 años. Como la alcantarilla de la esquina de México y Perú, ubicada en una vereda del barrio de Montserrat, que se abre un día de sol... aunque por dentro no se verá absolutamente nada sin linternas.

La cámara reguladora que está bajo la tierra justo en esa esquina es mucho más vieja que la mayoría de los edificios que están alrededor en la superficie. Fue construida en 1872 por un ingeniero inglés que, convocado por Sarmiento, replicó el modelo de última generación que ya había aplicado en Londres y París. Por entonces Buenos Aires crecía a ritmo veloz y carecía de un sistema de cloacas que pudiera combatir las epidemias de la época (cólera y fiebre amarilla). Esa tecnología centenaria sigue funcionando perfectamente hasta el día de hoy. Testigos de ese momento quedaron los ladrillos anaranjados —guiño inglés si los hay— que se pueden ver aún en funcionamiento, como si el tiempo no hubiera pasado.

Cámara reguladora de Aysa en Perú y México. La construcción de ese paso cloacal es de 1872 y es similar a otras existentes en Inglaterra y Francia. El mantenimiento habitual implica arreglar filtraciones o remover objetos voluminosos que llegan luego de tormentas. Se llegaron a encontrar cubiertas de autos o un carrito de bebé Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

“Es como el living de tu casa”, define sobre la superficie Diego Bertone, ingeniero civil del departamento de Cloacas Máximas de AYSA y líder de la expedición. Se refiere a la cámara reguladora que estamos por bajar a conocer. La analogía suena sensata a la altura de la calle y pierde todo sentido una vez que se desciende bajo la tierra. De seguro en la mayoría de los livings porteños no hay que caminar agachado, hay menos humedad y mejor iluminación.

Los operarios trabajan encorvados y en espacios reducidos. También deben siempre bajar a las cloacas de a dos personas por cuestiones de seguridad

Pero antes de descender, los recaudos. Para acceder a la cámara reguladora hay que colocarse un mameluco blanco con capucha, máscara antigases y casco reglamentario. Los guantes son optativos, aunque conviene usarlos a la hora de tocar las paredes húmedas. También conviene desabrigarse. Sobre el mameluco se coloca un arnés, obligatorio para descender por la escalera angosta de la alcantarilla. Pese a que se puede bajar comúnmente por ella, es obligatorio hacerlo también con ayuda de una polea, que dos operarios manejan desde la altura de la calle. Una vez dentro del pasillo subterráneo, queda colocado un “cabo de vida”, una soga que conduce a la superficie y desde la cual se podría eventualmente rescatar a un hombre caído. Los operarios que trabajan allí también llevan un detector de gases —puede haberlos tóxicos que emanen del agua que circula— y la llamada alarma de hombre muerto, que emite una señal si la persona se deja de mover. Por todas estas medidas de seguridad, siempre se baja de a dos operarios como mínimo.

Vista desde la calle Perú. Una alcantarilla colocada en la mitad de la calle permite espiar la cámara de distribución. También aporta algo de luz natural y aire fresco para los trabajadores que están adentro Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

La experiencia no es apta para claustrofóbicos: la alcantarilla de ingreso mide poco más de medio metro de diámetro y en el pasillo de acceso una persona que mida más de 1,70 metros debe ir agachada. Tampoco se pueden extender totalmente los brazos sin tocar las paredes. Basta apenas bajar unos metros para que desaparezcan todos los ruidos de los colectivos que circulan sobre la calle Perú y aparezca el del agua: miles de litros que circulan constantemente por debajo de las veredas. El único punto en el que uno se puede parar erguido es cuando se accede hasta el punto de central de la “sala” donde convergen los tres caños cloacales que traen las aguas servidas de seis cuadras a la redonda. Allí hay que hacer equilibrio para no caer al agua.

Un vistazo a la historia: la cámara fue construida de forma absolutamente manual hace 140 años. Testigos de esa época quedaron los típicos ladrillos anaranjados ingleses, que se mandaron a fabricar especialmente para tal fin. Siguen funcionando perfectamente y apenas se les realizan algunas tareas de mantenimiento. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Como el sistema antiguo de la ciudad de Buenos Aires —el más viejo del país— es al mismo tiempo pluvial y cloacal, antes de llegar a la cámara, los tres caños se convierten en bateas o semícirculos, que en caso de lluvia desbordan el agua sobrante a un gran conducto pluvial que corre justo por debajo camino al río.

Es la principal función de la cámara: separar ambos líquidos y lograr que el agua de lluvia caiga automáticamente hacia abajo. Las canaletas pueden procesar más de 6mm de agua pluvial en 24 horas. Y es el motivo por el cual nunca se puede bajar cuando hay pronóstico de lluvia: el caudal de agua sería peligroso.

En la cámara reguladora el líquido de las tres vertientes converge en un caño de descarga, que hace un ángulo de 90° ligeramente hacia abajo y conduce a las llamadas cloacas máximas. Estas inician en la Capital Federal y desembocan en Wilde por gravedad. Ahí se eleva el líquido artificialmente hasta los 20 metros y sigue su curso por gravedad hacia la planta purificadora de Berazategui, que hace un pretratamiento antes de devolver las aguas al Río de la Plata.

Vista de una batea, un sistema centenario y eficiente. En un día sin lluvia, el agua pasa normalmente por el caño recortado sin desbordar. Cuando hay precipitaciones, el agua de lluvia desborda la batea y cae hacia el gran caño pluvial que corre por debajo. Se estima que en días de lluvias fuertes el 90% del agua que corre por las cloacas es de precipitaciones. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

“Este es un diseño económico que sigue sirviendo hasta el día de hoy: en su momento se aprovechó toda la zona alta de la ciudad de Buenos Aires donde se podía trazar por gravedad los conductos”, explica Agustín Llanos, ingeniero supervisor de la Dirección de Grandes Conductos de AYSA. Según explica, son construcciones enormes que se hicieron a pura mano de obra intensiva. La cámara está hecha con mampostería de ladrillos comunes que se mandaban a fabricar. Hoy está todo industrializado y seriado. “Es una buena idea y que todavía se mantiene bien, hoy en día se hace mantenimiento preventivo para extender la vida útil nomás”, explica.

El equipo de protección incluye un detector de gases que emite una alarma sonora cuando estos llegan a valores dañinos para la salud. De sonar, los trabajadores deben retirarse. Las aguas servidas pueden típicamente emanar azufre, entre otros gases. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Algunas dificultades que se deben sortear habitualmente en el mantenimiento de las viejas cámaras reguladoras: la aparición de elementos de gran volumen —después de grandes tormentas allí han encontrado desde cochecitos de bebé hasta ruedas de avión— y las eventuales filtraciones que se van produciendo en los caños y que hay que reparar. Arreglar un sistema que fue enteramente cavado a cielo abierto tiene sus dificultades, porque en casi 150 años se sumó una enorme cantidad de servicios subterráneos (gas, electricidad, fibra óptica). Se suele realizar un pozo en la mitad de la calle desde donde se baja un caño de poliéster reforzado con fibra de vidrio y se inserta dentro del caño viejo “como si fuera un bypass”, explica Bertone.

La tabla de madera es el único lugar en el que uno se puede parar erguido -cuidando de no caerse- y es también el centro de la cámara reguladora. Por allí debajo pasa todo el caudal de aguas cloacales provenientes de seis cuadras a la redonda en pleno barrio de Balvanera, que sigue camino al Río de la Plata. Detrás de la reja, las bateas que provienen de tres enormes caños y pasan a juntarse en uno solo, a la izquierda de la imagen Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Los peatones miran extrañados el conjunto de personas que va saliendo de la alcantarilla en mamelucos blancos. “¿Qué están haciendo?’”, pregunta un joven de unos 12 años. Cuando se le explica que se bajó a observar un sistema de cañerías antiguo que funciona a la perfección levanta las cejas y contesta: “Éramos piolas”, y sigue camino a su casa.