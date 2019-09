Está ubicada a más de 10 metros de altura, tiene 220 metros de longitud y una infraestructura que incluye un techo tipo refugio Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

A las 9.30 se detuvo la primera formación del tren Mitre en la nueva estación elevada Lisandro de la Torre, algo que no sucedía desde 2017. "Quedó divina, que lindo, no tengo que ir más hasta Barrancas", decía sonriente María Lucich, de 32 años, que usa el servicio a diario. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires inauguró esta mañana la obra que forma parte del trayecto del Viaducto Mitre, en Avenida del Libertador y Olleros, en el barrio de Palermo.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, resaltó que la obra permitirá que más de 650.000 usuarios ahorren hasta unos 24 minutos de viaje diarios. "El día y la noche. Así de grande es la diferencia entre lo que había antes y esto. La verdad que está divino. Yo me tenía que ir a Barrancas a tomar el tren a Retiro, ahora por suerte volvieron a abrir esta estación. La verdad que el tren es otro mundo con el viaducto", dijo Claudia Massola, de 46 años, usuaria del Mitre.

La nueva estación, ubicada a más de 10 metros de altura, tiene 220 metros de longitud y una infraestructura que incluye un techo tipo refugio que resguarda a los pasajeros de las lluvias, las tormentas y el granizo. Es una enrome estructura de cemento alisado, con ascensores y escaleras que trepan hasta las vías elevadas.

"Creo que soy el primer vendedor que se sube a la nueva estación. Vamos a ver si me trae algo de suerte", dijo Juan Gutiérrez, de 56 años, que vende facturas en el tren. "La verdad que quedó muy linda. No nos podemos quejar. Yo hace tiempo que dejé de tomarme el tren porque era muy triste la estación y me daba miedo, pero ahora voy a retomar", argumentaba Sofía Trellen, de 41 años que se encontraba en la intersección de Olleros y Libertador.

La estructura se suma a la también construida en altura y ya habilitada nueva estación Belgrano C, que a diferencia de Lisandro de la Torre cuenta con una cubierta total de forma semicircular. "Gracias a la construcción del Viaducto Mitre, inauguramos la estación elevada Lisandro de la Torre, en donde el tren volverá a frenar. Las nuevas estaciones en altura, 100% accesibles para personas con movilidad reducida, hacen que la espera y el trasbordo sean mucho más seguros y cómodos", Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte.

"Muchas veces se habla de la necesidad o no de las obras. Cuando las hacemos trabaja muchísima gente, hombres y mujeres que ponen su profesionalismo. Hemos mejorada las condiciones de trabajo de más de 20.000 personas que trabajan en los trenes, esto no es menor porque durante años no se hicieron cosas y las condiciones no eran las adecuadas. La mirada de Mauricio y Horacio es mejorar el transporte público para mejorar la calidad de vida de la gente. En Retiro o Constitución no había ni baños. Hace 100 años que no se hacían obras así en la ciudad de Buenos Aires", declaró Guillermo Dietrich, ministro de Transporte.

Al elevar las vías, la obra permitió eliminar ocho barreras en los cruces con las calles Monroe, Blanco Encalada, Mendoza, Juramento, Olazábal, Sucre, La Pampa y Olleros. Además, se inauguraron cuatro pasos nuevos en Roosevelt, Echeverría, Virrey del Pino y José Hernández.

