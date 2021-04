Científicos alertaron sobre la brecha de conocimiento sobre el cambio climático

Investigadores liderados por la Universidad de Oxford descubrieron que existe una brecha de conocimiento significativa sobre los riesgos que plantea el cambio climático para los mamíferos. En su revisión sistemática, publicada en el Journal of Animal Ecology, los científicos identifican que hay espacios en blanco importantes sobre los riesgos para los mamíferos en las regiones más vulnerables al cambio climático, incluidas las áreas boreales y tropicales.

Identifican que actualmente hay investigaciones que evalúan los efectos del cambio climático en las poblaciones de mamíferos para solo 87 especies. Esto representa solo menos del 1% de la rica diversidad de mamíferos, un grupo que contiene más de 6.400 especies, del que un 25% está actualmente en peligro.

Este estudio proporciona, por primera vez, una comprensión clave de las respuestas de los mamíferos al cambio climático. Su investigación muestra que las respuestas de estos tres procesos demográficos (tasas de supervivencia, crecimiento y reproducción) son específicas de cada especie y, a menudo, tienen un efecto negativo, neutral o incluso positivo en diferentes procesos demográficos de manera diferente.

Sin embargo, los datos disponibles extremadamente limitados, dicen, significan que es imposible extraer las generalidades tan necesarias para desarrollar asociaciones globales con gobiernos, responsables políticos, agencias de financiamiento y ONG para combatir de manera eficiente los efectos del cambio climático en las especies de mamíferos en todo el mundo.

El doctor Rob Salguero-Gómez, del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, dijo en un comunicado: “Simplemente, no podemos proteger lo que no entendemos. Al examinar cómo los componentes básicos de cualquier especie cambian con el clima, podremos proporcionar pronósticos sólidos de cómo le irá a cada especie individual antes del cambio climático y otras actividades dirigidas por el hombre. La mayoría de las instituciones de alta investigación se basan en hábitats templados y mediterráneos. Si bien estos hábitats han obtenido su valor clave, actualmente no están clasificados como altamente vulnerables como otros, como los trópicos y la tundra“.

Este es el primer llamado biogeográficamente explícito para la priorización guiada de dónde debe enfocarse la investigación en ecología de poblaciones de mamíferos. Los científicos esperan que esta investigación ayude a dar forma a cómo las agencias de financiamiento, los ecologistas de población y los administradores deciden invertir su tiempo y apoyo económico limitados.

Los científicos dicen que sus hallazgos demuestran que los investigadores necesitan con urgencia buscar regiones, y colaboraciones internacionales activas con investigadores locales, en todo el mundo donde el medio ambiente va a cambiar más. Estas ubicaciones pueden estar ubicadas de manera inconveniente y lejos de los centros de las instituciones de investigación.

Si este enfoque no es posible, sugieren implementar manipulaciones experimentales del entorno. Aunque reconocen que esto tiene importantes consideraciones bioéticas.

Europa Press