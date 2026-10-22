Descubrieron cómo hace el cerebro para “llenar” los espacios en blanco de la vista

La idea de que los ojos funcionan como cámaras que registran la realidad de manera fiel carece de sustento científico. Estudios recientes demuestran que el cerebro humano toma las riendas de la visión y completa los vacíos informativos con datos basados en expectativas, experiencias previas y proyecciones de probabilidad. Esta capacidad de interpretación altera lo que percibimos, ya que el órgano prioriza la coherencia lógica frente a la entrada sensorial cruda.

Una investigación citada por el Journal of the Royal Society of Medicine detalla este fenómeno mediante experimentos con imágenes contrapuestas. Los científicos presentaron el rostro de un mono y una selva a retinas distintas para confundir al sistema visual. El resultado sorprendió a los especialistas: el cerebro rechazó la combinación fragmentada y optó por proyectar una imagen completa y plausible. Los autores del estudio afirmaron: “Lo que vemos no depende enteramente de lo que hay ahí fuera, sino también, en gran medida, de lo que el cerebro calcula que es más probable que esté ahí fuera”.

Investigadores llegaron a este punto tras realizar experimentos con imágenes contrapuestas ELLIOTT VERDIER - NYTNS

Este proceso de edición ocurre constantemente, incluso durante los movimientos sacádicos, es decir, los movimientos rápidos que realizan los ojos para explorar el entorno. Durante este lapso, el cerebro reduce la sensibilidad visual y recurre a la memoria para rellenar la brecha temporal. La mente humana diseña una realidad virtual propia que evita saltos visuales bruscos, lo cual explica por qué las personas no perciben sus propios movimientos oculares al mirarse en un espejo. El sistema funciona de manera análoga a la compresión de video digital, donde el cerebro alterna programas de procesamiento para optimizar recursos según la novedad del estímulo.

La neurociencia moderna también identifica cómo este órgano mantiene la unidad de la visión pese a la división de tareas entre hemisferios. Investigadores del Instituto Picower para el Aprendizaje y la Memoria del MIT descubrieron que el cerebro transfiere información entre ambos lados con un mecanismo preciso. Según Earl K. Miller, profesor del MIT, “a algunas personas les sorprende saber que existe cierta independencia entre los hemisferios, porque eso no se corresponde con nuestra percepción de la realidad; en nuestra consciencia, todo parece estar unificado”.

El cerebro mantiene la unidad de la visión pese a la división de tareas entre hemisferios GETTY

Para ejecutar este traspaso, el cerebro utiliza frecuencias de ondas específicas: las alfa anticipan la transferencia de datos cuando un objeto cruza el campo visual, mientras las theta confirman la recepción exitosa en el hemisferio opuesto. El equipo del MIT describe el proceso como un relevo de atletas que pasan un testigo: ambos hemisferios retienen la representación del objeto de forma simultánea hasta que la transición termina. Esta coordinación interhemisférica resulta vital para una percepción fluida del entorno. Cuando este mecanismo falla, surgen dificultades neurológicas asociadas a condiciones como la esquizofrenia, el autismo o la dislexia, lo que subraya la importancia del correcto funcionamiento de estas redes neuronales.

El cerebro decide en tiempo real qué información merece prioridad mediante la modulación de neurotransmisores. La acetilcolina regula esta relación al favorecer el análisis de estímulos novedosos sobre los modelos predictivos generados por la memoria. Así, el sistema busca el equilibrio entre la información sensorial directa y las interpretaciones internas necesarias para dar sentido al mundo exterior. Esta arquitectura compleja demuestra que la visión constituye un acto creativo y predictivo constante, donde el cerebro actúa como editor final de la realidad que cada persona experimenta cotidianamente.