Eclipse solar total: todo sobre el fenómeno del 12 de agosto confirmado por la NASA

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Ese día se producirá un eclipse solar total, un fenómeno en el que la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, lo que bloqueará por completo la luz solar.

Según confirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la sombra de la Luna recorrerá una extensa región del hemisferio norte y permitirá observar el eclipse total en sectores de Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, España y una pequeña porción del noroeste de Portugal. En tanto, millones de personas en otras regiones podrán disfrutar de un eclipse parcial.

La trayectoria del eclipse total comenzará sobre Groenlandia y continuará por Islandia antes de avanzar sobre el océano Atlántico Norte. Luego alcanzará el norte de Rusia y finalizará en la península ibérica, donde España y un pequeño sector de Portugal tendrán la oportunidad de presenciar la totalidad.

El eclipse total solo podrá verse por unos minutos (Foto: Pexels)

Además, un eclipse parcial será visible desde amplias zonas del hemisferio norte. Entre ellas se encuentran gran parte de Canadá, el norte de Estados Unidos, la mayor parte de Europa, el noroeste de África y otras regiones cercanas.

Aunque se trata de un eclipse total, el momento en que el Sol quedará completamente cubierto será muy breve. De acuerdo con la NASA, para la mayoría de las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad, el eclipse completo durará menos de dos minutos. Solo quienes se encuentren muy cerca del centro de la trayectoria, como es el caso de Groenlandia, el océano Atlántico Norte o el norte de Rusia, podrán disfrutar de una totalidad algo más prolongada, aunque en ningún caso superará los dos minutos y medio.

El horario también variará según la ubicación. En Groenlandia e Islandia la totalidad ocurrirá durante las últimas horas de la tarde; en Rusia se producirá cerca del mediodía, mientras que en España y el extremo noroeste de Portugal llegará poco antes del atardecer.

Experto explica por qué este fenómeno astronómico será tan importante

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

La NASA recordó en su comunicado oficial sobre el fenómeno astronómico mundial que solo es seguro mirar directamente al Sol durante los pocos instantes de totalidad, es decir, cuando la Luna cubre completamente el disco solar. Antes y después de ese momento, e incluso durante todo un eclipse parcial, la observación directa del Sol puede provocar lesiones oculares permanentes si no se utiliza la protección adecuada. Por ese motivo, el organismo recomendó utilizar:

Gafas especiales para eclipses certificadas bajo la norma ISO 12312-2 .

. Visores solares portátiles homologados.

Filtros solares específicos para telescopios, binoculares y cámaras, colocados siempre en la parte frontal del equipo.

Cabe recordar que las gafas de sol comunes no sirven para observar un eclipse, sin importar cuán oscuras sean, ya que no bloquean la radiación solar dañina. Asimismo, nunca debe observarse el Sol a través de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se usan únicamente gafas para eclipses. La concentración de los rayos solares puede atravesar el filtro y causar lesiones graves en los ojos.