Encontró una extraña roca enterrada en su granja y resultó ser el meteorito más grande de la Tierra

En 1920, Jacobus Hermanus Brits trabajaba en una granja del norte de Namibia cuando se encontró con algo muy extraño. Entre la tierra sobresalía una extraña masa oscura que contrastaba con la piedra caliza blanca que la rodeaba. Muy curioso, el hombre retiró un pedazo y lo llevó hasta la oficina de la Compañía del Sudoeste de África en Grootfontein para que fuera examinado. El análisis determinó que era un meteorito.

El hallazgo había ocurrido en la granja Hoba West, situada a unos 19 kilómetros de la ciudad de Grootfontein. Por este motivo, aquella gigantesca masa recibió el nombre de meteorito Hoba. Al seguir escarbando en la tierra, los investigadores se dieron cuenta de que este antiguo cuerpo celeste era mucho más grande de lo que pensaban.

Actualmente mide 2,7 metros de ancho, aunque se estima que era más largo. Debido a distintos saqueos que tuvo luego de su descubrimiento, el mismo fue quedando sin algunas partes. Se encuentra compuesto por 82,3% de hierro, 16,4% de níquel y un aproximadamente 0,8% de cobalto. Está clasificado como una ataxita, una categoría poco frecuente de meteoritos de hierro caracterizada por poseer una elevada concentración de níquel.

El meteorito de Hoba en 1952. Ora Scheel (derecha), quien adquirió el yacimiento y contribuyó a que el meteorito fuera declarado monumento nacional, junto a un visitante desconocido (izquierda) (Foto: Wikimedia Commons)

La necesidad de preservarlo llevó a que el gobierno de Namibia lo declarara en 1955 monumento nacional. A su vez, en el año 1987, el dueño de las tierras circundantes donó parte del lugar para crear un anfiteatro alrededor y un sector para crear un área de turismo, que no solo cuidara al meteorito, sino que también permitiera a los visitantes conocer más detalles de la historia de Hoba.

Sin embargo, distintos sitios de subastas tienen en su poder pruebas de que el meteorito fue vendido en partes a distintos coleccionistas del mundo. “Este ejemplar fue obtenido en 1968 por el padre del actual propietario, quien visitó la masa principal del meteorito Hoba junto con algunos amigos. Con una sierra de mano, cortaron un gran bloque del meteorito de la masa principal ‘como recuerdo’, una actividad que les llevó entre tres y cuatro horas”, expresó el portal especializado en ciencia ZME Science, que asegura que el meteorito llegó a ser vendido hasta por 60 mil dólares.

Alrededor de Hoba se creó un anfiteatro (Foto: Wiki Commons)

¿Cómo y cuándo llegó el meteorito Hoba a la Tierra?

Aunque fue descubierto en 1920, el meteorito llevaba muchísimo más tiempo en nuestro planeta. Las estimaciones indican que cayó sobre la Tierra hace menos de 80.000 años. Una de las hipótesis sostiene que ingresó a la atmósfera con un ángulo poco pronunciado y perdió gran parte de su velocidad antes de llegar al suelo. Esto también explicaría por qué no hay un cráter visible a su alrededor.

Los especialistas consideran que el impacto habría generado una cavidad de apenas unos 20 metros de diámetro y aproximadamente cinco metros de profundidad. Con el paso de miles de años, la erosión habría terminado por borrar todas sus huellas.

Un dato curioso es que, desde que el meteorito impactó, nunca pudo ser movido. Por lo que todos los que lo visitan lo ven en el mismo lugar en el que cayó hace 80 mil años atrás.