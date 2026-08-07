Estas son las fases que tendrá el eclipse solar total que llega en agosto de 2026

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 es uno de los más esperados del año. El mismo tendrá tres fases principales: eclipse penumbral, eclipse parcial y eclipse total. Cada una representa un momento diferente del fenómeno astronómico y solo quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán observar la etapa más espectacular.

La primera etapa es el eclipse penumbral, que marca el comienzo del fenómeno. En ese momento, la Luna empieza a interponerse entre la Tierra y el Sol y una pequeña parte del disco solar comienza a ocultarse. La disminución de la luz es muy leve, por lo que muchas personas apenas perciben cambios en la luminosidad del cielo. Aunque suele pasar desapercibida, esta fase indica que el eclipse ya está en marcha.

¿Cómo ocurren los eclipses solares?

La segunda etapa corresponde al eclipse parcial. A medida que la Luna avanza sobre el Sol, cubre una porción cada vez mayor del disco solar y genera la clásica imagen del Sol con forma de media luna. Durante esta fase, la luz del día comienza a disminuir de forma progresiva y la temperatura ambiente puede descender ligeramente. Este será el único tipo de eclipse que podrá observarse desde muchos países ubicados fuera de la franja de totalidad, como gran parte de Europa, Canadá, algunas regiones del norte de Estados Unidos y el oeste de África.

La última etapa es el eclipse solar total, considerada la más impresionante del evento. Ocurre cuando la Luna cubre completamente el disco solar y proyecta su sombra sobre una estrecha franja de la Tierra. Durante algunos minutos el cielo se oscurece como si fuera el atardecer, las estrellas y algunos planetas pueden hacerse visibles y aparece la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, un espectáculo que solo puede observarse durante la totalidad. En el eclipse del 12 de agosto de 2026, esta fase podrá verse desde sectores de Groenlandia, Islandia y España, además de algunas zonas del océano Ártico y el Atlántico Norte.

El eclipse solo será visto en el hemisferio norte (Foto ilustrativa generada por IA)

¿Cómo será el recorrido del eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

El fenómeno comenzará con un eclipse parcial sobre Alaska, donde los primeros observadores verán cómo la Luna empieza a cubrir el Sol. Minutos después, la totalidad comenzará sobre la costa siberiana de Rusia, en el mar de Láptev, y avanzará por las regiones polares del norte, pasando muy cerca del Polo Norte, donde la ocultación del disco solar alcanzará aproximadamente el 98,6%.

La sombra lunar continuará su recorrido sobre Groenlandia, llegará luego a Islandia, donde la capital, Reikiavik, podrá disfrutar del eclipse total, y más tarde cruzará el océano Atlántico rumbo a la península ibérica.

La NASA muestra cómo la sombra de la Luna se desplaza sobre el globo terraqueo durante el eclipse solar total

En España, el eclipse total será visible en ciudades como Bilbao, Burgos, La Coruña, León, Lugo, Oviedo, Palencia, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Valencia, Castellón, Tarragona, Lérida, Teruel, Cuenca, Guadalajara y Palma de Mallorca. El fenómeno concluirá al atardecer sobre las Islas Baleares, mientras que los últimos instantes del eclipse parcial podrán observarse en las aguas cercanas a Cabo Verde.

Argentina y el resto de Sudamérica no estarán dentro del área de visibilidad, por lo que el fenómeno no podrá verse desde esos países.